Украина получит немецкие танки. Но радоваться ей нечему

Танки "Леопард" принесут Украине больше проблем, чем пользы

Затянувшееся из-за Германии обсуждение передачи "Леопардов" в распоряжение ВСУ завершилось предсказуемым образом. Не выдержав американского прессинга, канцлер Олаф Шольц согласился на поставку как стоящих на вооружении бундесвера машин, так и танков других государств. Таких, как сообщает канал ABC со ссылкой на источники в украинском руководстве, должно набраться двенадцать стран. В первых рядах — главный продавливатель "леопардовой сделки", Польша. За нею уже последовали Финляндия, Испания, Швеция, Нидерланды, Дания — и вот теперь Германия.

Всего, как рассчитывают в Киеве, на Украину отправят не менее ста "Леопардов". Что такое сто танков в условиях современной войны? Учитывая скорость, с которой российские войска выбивают украинскую бронетехнику, ВСУ этого хватит в лучшем случае на месяц боев. Но этот месяц украинской армии еще нужно продержаться. А судя по тому, с каким нетерпением Киев и Вашингтон говорят о поставках "Леопардов", запасы бронетехники на Украине заканчиваются.

Если уже не закончились. Российские военные отмечают: после Нового года танки противника на фронте появляются реже и действуют осторожнее. Это может свидетельствовать о том, что на Украине осталось мало танкистов и еще меньше техники. Возможно, их придерживают в резерве: готовят к широко анонсированному "весеннему наступлению". Но и в этом случае можно предположить, что танковые запасы украинской армии на исходе. И сто "Леопардов" не смогут изменить положение дел на фронте.

"Немедленная передача танков сражающейся Украине" выглядит грозно только с точки зрения политиков. Для военных принятое Европой решение — всего лишь начало долгого и трудного пути. И начинается он даже не с отгрузки бронетехники.

Первый шаг к появлению "Леопардов" в боевых порядках ВСУ — обучение экипажей. Сами немцы готовят своих танкистов с нуля за три месяца. По германским нормативам, быстрее всех — за 16 дней — получают первичную подготовку механики-водители. Именно первичную! После нее боец в принципе способен завести машину и тронуться с места, разогнаться на ней и остановиться, а также сманеврировать. Правда, делать это все он будет очень неторопливо. В бою такое движение чревато немедленным поражением противотанковыми средствами.

За год через танковый учебный центр бундесвера под Мюнстером, где готовят танкистов для "Леопардов", проходит не больше 540 человек — это 140 танковых экипажей. Даже если это подразделение полностью переключится на обучение украинцев, то бойцов для сотни машин, которые передает Европа, придется готовить не меньше восьми месяцев.

По самым оптимистическим оценкам западных военных, обучение украинских экипажей займет не меньше шести недель. Меньше времени занимает только обучение тех, кто уже имеет боевой опыт. Но воевавшим на советских машинах украинским танкистам этот опыт не поможет. Дело не только в том, что у танков времен СССР давно есть автоматы заряжания, а у "Леопардов" их нет, и значит, нужно учить нового члена экипажа — заряжающего. У немецких танков другая логика управления, иная архитектура бортовых систем, иное размещение экипажа и его функционал. Наконец, у германских машин чуть ли не на порядок более сложная бортовая электроника, обращаться с которой нужно аккуратно и бережно. Иначе можно случайным движением сделать бронированную махину неподвижной, тем самым превратив ее в идеальную цель для нашей армии.

Есть и еще один аспект проблемы — финансовый. Подготовка даже ста экипажей для тех танков, которые уже решено передать Украине, обойдется не менее чем в 20 миллионов евро — по 50 000 на одного танкиста. А скорее всего, еще дороже. И неважно, отправят в учебный центр бойцов, имевших дело с советскими танками, или восемнадцатилетних новобранцев. Первых придется переучивать, что всегда труднее, чем учить. Вторые вряд ли умеют обращаться даже с обычным автомобилем, не говоря о более сложных системах.

Вдобавок Украине придется создавать с нуля полноценную систему технического и ремонтного обслуживания "Леопардов". Танки, которые достанутся киевскому режиму, далеко не новые. Германия вообще хотела отправить машины, последние годы служившие мишенями на полигонах! Такая бронетехника явно выработала свой ресурс и будет нуждаться в постоянном сложном техобслуживании. Вести его, пока украинские техники не закончат полугодовое обучение, придется западным специалистам. Их услуги стоят дорого.

Пока на Украине не будет собственной ремонтной базы, даже для средней сложности ремонта "Леопарды" придется эвакуировать в Европу. В лучшем случае — в Польшу, а возможно, что и в Германию. Такая отправка, плюс стоимость самого ремонта и запчастей, плюс возвращение — составит кругленькие суммы. А самое главное, перемещать танки придется под постоянными ударами российской армии.

Еще до того, как была одобрена "леопардовая сделка", глава МИД России Сергей Лавров предупреждал: любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут законной целью для наших войск. Это очень хорошо понимают на Западе. Сразу после того, как Германия согласилась на поставку танков, американские военные эксперты громко заявили: доставка машин на передовую станет большой проблемой. В первую очередь — для Украины.

Почему?

Потому что рисковать своими специалистами, чтобы довезти танки до линии боевого соприкосновения, западные армии не будут. Предупреждение Сергея Лаврова в НАТО воспринимают весьма серьезно.

Все, на что могут рассчитывать украинские военные — это передача техники на приграничных польских станциях. Оттуда Украине придется по железной дороге своими силами гнать танковые эшелоны к местам комплектования или дислокации соединений. Затем на танковозах — современные машины очень не любят самостоятельно перемещаться на большие расстояния — тащить до точки концентрации резервов. И только оттуда вводить в бой. При этом на всем протяжении пути от польской границы до фронта "Леопарды" будут находиться в зоне досягаемости российских ВКС. Упускать шанс сократить число вражеской техники наша армия не станет.

Что же могут изменить сто "Леопардов", которых с таким вожделением ждут на Украине? Практически ничего. Часть машин будет потеряна еще в процессе доставки. Часть придет в негодность в руках недоученных украинских танкистов. Остальные быстро выбьет российская армия.

Нечто подобное уже произошло с другими видами западных вооружений — например, широко разрекламированными ПТРК "Джавелин" или комплексами HIMARS. Об этом, обсуждая в эфире радиостанции Tok FM поставку немецких танков, напомнил польский политолог Роман Кузняр. "Вспомните, сколько было радости от комплексов HIMARS, и что? — подчеркнул он. — „Хаймерсы” есть, а фронт стоит уже добрых два-три месяца".

Сейчас, по мнению Кузняра, "наступила фаза, когда решающее значение имеют ресурсы", и началась борьба на истощение. А в таком конфликте русские имеют преимущество, констатирует он. С такими оценками сегодня выступают и другие политики, которым не нужно по долгу службы идти в русле линии "вашингтонского обкома". В частности, бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами заявил, что в борьбе на выносливость Украина, вероятно, "иссякнет первой". А бывший японский премьер-министр Ёсиро Мори, как передает агентство Киодо, подчеркивал, что нет смысла "столько сил вкладывать в Украину", потому что победа будет за Россией.

Получается, что танки "Леопард", которые Западная Европа под беспрецедентным давлением США все-таки передаст Украине, принесут последней больше проблем, чем пользы. ВСУ нужно время, которого у них уже нет.

Антон Трофимов