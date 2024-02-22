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ТАСС

Антонов заявил, что США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования РФ

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Посол России в Соединенных Штатах также отметил, что "Вашингтон и его сателлиты" замалчивают "многочисленные свидетельства того, что западное оружие используется в зонах боевых действий по всему миру"

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Вашингтон и его сателлиты отказом услышать и понять ключевые требования РФ усугубляют ситуацию на Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье "Россия и Украина: путь к миру существует" для журнала Newsweek.

"Вместо того чтобы услышать и понять ключевые требования России - денацификацию и демилитаризацию украинских бандитов, а также отказ от русофобии и натовских планов Киева, - Вашингтон и его сателлиты только усугубляют ситуацию, - подчеркнул дипломат. - Они поставляют оружие своим марионеткам, называя это "хорошими инвестициями". Они закрывают глаза на вопиющие преступления своих клиентов, которые используют смертоносную технику для совершения военных преступлений и террористических актов против государственной инфраструктуры, гражданского населения и даже своих собственных солдат".

Антонов отметил, что они "замалчивают многочисленные свидетельства того, что западное оружие используется в зонах боевых действий по всему миру".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января сообщил, что Киев "делает бизнес" на смерти, так как поставляемое ему Западом оружие уже обнаружено в Дании, Нидерландах, Финляндии, Швеции, а также в секторе Газа. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
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