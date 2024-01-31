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В США рассказали о способности России глушить ATACMS

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Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS.
Источник изображения: © Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton

Вооруженные силы (ВС) России способны глушить системы наведения баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) и снарядов реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом пишет американское издание Foreign Affairs.

«У любого оружия есть контрмеры, и русские уже доказали свою искусность в противодействии GPS-наведению, которое ATACMS использует для поражения своих целей», — рассказали в публикации.

Издание отмечает, что эффективность HIMARS также снизилась из-за глушения GPS. Кроме того, ВС России изменили логистику и вывели крупные узлы снабжения из зоны досягаемости ракет.

В ноябре журнал The Economist писал, что Россия эффективно применяет в зоне специальной военной операции на Украине средства радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса ракеты GMLRS, запускаемые с установок HIMARS.

В июле старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди рассказал о снижении эффективности HIMARS из-за российских контрмер.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
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