В Британии оценили эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы

Россия эффективно применяет в зоне специальной военной операции на Украине средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это признал британский журнал The Economist.

Указывается, что российским войскам удается сбить с курса ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемых с натовских установок HIMARS. Кроме того, средства РЭБ оказались эффективными против беспилотников, которые либо теряют связь с оператором, либо лишаются систем наведения.

Авторы материала пришли к выводу, что Россия долгое время вкладывала средства в развитие систем РЭБ, что позволило ей получить преимущество в этом виде вооружений.

20 ноября доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал рассказал, что американские высокоточные ракеты M982 Excalibur не способны выстоять против российских систем РЭБ «Поле-21».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил об ошибке ВСУ при атаке новым типом БПЛА Columba. Украина рассчитывала, что российские системы РЭБ не заметят испанский беспилотник из-за особенностей его характеристик, однако предположение оказалось ошибочным.