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В США рассказали о снижении эффективности HIMARS

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Боевая машина американского ракетного комплекса М142 HIMARS ведет огонь управляемыми ракетами GMLRS по российским позициям в районе Бахмута, 2023 год
Боевая машина американского ракетного комплекса М142 HIMARS ведет огонь управляемыми ракетами GMLRS по российским позициям в районе Бахмута, 2023 год.
Источник изображения: Serhii Mykhalchuk

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди после визита на Украину рассказал о снижении эффективности переданных Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом сообщает американское издание The Drive.

«Есть также свидетельства снижения отдачи от ударов HIMARS из-за эффективных российских контрмер», — сказал военный эксперт.

По его словам, снижение эффективности HIMARS важно иметь в виду, говоря о потенциальной тактической пользе поставок баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) Киеву.

Ранее в июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» против ракет HIMARS достигает ста процентов.

В мае телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

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Страны
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
Компании
Ростех
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