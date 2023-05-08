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HIMARS стали терять эффективность на Украине из-за российских глушителей

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: AP Photo/ Roman Koksarov

Реактивные установки HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем электронного подавления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Россия в последние месяцы все чаще блокировала установки, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет. Источники из США, Великобритании и Украины, утверждают, что эти реактивные системы залпового огня (РСЗО) становятся все менее эффективными, из-за чего американские и украинские специалисты вынуждены искать способы настроить ПО для противодействия помехам.

При этом, как следует из попавших в сеть секретных документов Пентагона следует, что Вашингтон помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) обнаруживать и уничтожать российские глушители радиоэлектронных данных. Эту информацию телеканалу подтвердил неназванный чиновник из Белого дома.

3 мая администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что в число боеприпасов войдут снаряды для систем HIMARS, указав, что Украина их «эффективно использует».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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