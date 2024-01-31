Украина в 2024 году продаёт личные данные и жизни своих граждан западным державам (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: Украина обязалась защищать Великобританию в случае нападения

Украина стала напоминать частную военную компанию, пишет AM. Сначала власти утвердили законопроект о передаче личных данных украинцев на серверы в странах НАТО. А теперь Зеленский подписал с Сунаком соглашение, в рамках которого Украина обязуется защищать Британию в случае нападения.

Дмитрий Ковалевич

В январе Министерство обороны Украины снова попало в масштабный коррупционный скандал. На этом фоне Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой прислать больше денег и оружия для его "осаждённого" режима в Киеве.

Ещё в конце 2023 года Зеленский призвал украинские СМИ не поднимать тему коррупции в экономике и государственных учреждениях Украины, опасаясь, что эта информация отпугнёт как нынешних, так и потенциальных западных кредиторов. Главный редактор украинского еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая подытожила слова президента, сказанные им на конференции National Media Talk 2023: "Он велел молчать до полной победы. Но если мы будем молчать, победы не будет".

Солнца не закроешь, а правду не скроешь. Информация о коррупционных скандалах постоянно просачивается в репортажи не только украинских, но и западных СМИ, нанося ущерб имиджу Зеленского как внутри страны, так и за рубежом. В результате киевский режим начал угрожать даже прозападным и проукраинским журналистам, которых он счёл чересчур критичными. Им предъявляют уже знакомые обвинения в распространении "кремлёвской пропаганды", подобные тем, что звучат с 2014 года в адрес критически настроенных СМИ. Более того, в некоторых случаях таких журналистов хватали сотрудники военкоматов и отправляли на передовую. Почти два года назад Комитет по защите журналистов, располагающийся в Нью-Йорке, призвал киевский режим освободить журналистов от воинской обязанности.

Юрий Николов – основатель проекта журналистских расследований "Наши гроши". В прошлом году он расследовал коррупцию при закупках Вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе продуктов питания, стоимость которых в три раза превышала существующие на тот момент рыночные цены. 15 января он написал в Telegram, что к нему домой "ломились какие-то чуваки". Они стучали в дверь и требовали, чтобы он вышел. Его самого дома не было. Но этот визит сильно испугал его старенькую маму. Эти так называемые "визитёры" обклеили дверь бумажками с угрозами, в том числе с требованием немедленно пойти служить. В его посте в Telegram говорится: "Год назад Резников [тогдашний министр обороны Алексей Резников] попросил СБУ [тайную полицию Украины] открыть дело по подрыву обороноспособности за мою статью о коррупции на военных закупках. В конце концов, Резникова уволили [5 сентября 2023 года], а меня не посадили. Но, как я вижу, кто-то решил изменить этот расклад".

В прошлом году Алексей Резников лишился поста министра обороны Украины из-за коррупционных скандалов. Однако его преемник Рустем Умеров в середине января заявил, что за последние четыре месяца были выявлены ранее совершенные нарушения на сумму более 10 миллиардов гривен (297 миллионов долларов).

В январе стали известны новые подробности мошенничества, связанного с закупками продовольствия для ВСУ. Начальник управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ полковник Александр Козловский подозревается в хищении продуктов питания на 170 миллионов гривен (4,5 миллионов долларов).

В частности, он закупал продукты у фирмы своей жены "Эко Трейд Сервис". Договор включал пункт об отказе оборонного ведомства от претензий в случае непоставки продуктов питания. Владельцы компаний, с которыми заключались договоры, создавали видимость продовольственного обеспечения военнослужащих и получали деньги за якобы оказанные услуги. Однако в итоге продукты так и не были доставлены.

Летом 2023 года полковник ВСУ Александр Козловский приобрел 47 земельных участков в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Полтавской областях, став своего рода "помещиком". Украинские журналисты из вышеупомянутого проекта "Наши гроши" называют Козловского "крысой", считая, что такая схема не могла бы сработать без покровительства со стороны высшего руководства Минобороны Украины.

На днях в Минобороны Украины сообщили, что бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов "пошёл на рекорд", став фигурантом четвёртого дела о коррупции. На этот раз он украл почти миллиард гривен, предназначенных для закупки бронежилетов. Как выяснилось, эти бронежилеты оказались дешёвыми подделками, которые могла пробить любая шрапнель и пуля. В пресс-релизе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины говорится: "Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье украинских военнослужащих".

В конце прошлого года того же самого Шаповалова привлекли к ответственности за трату миллиарда гривен на зимнюю форму. Выяснилось, что это была вовсе не зимняя форма, а летние куртки, купленные в Турции, но по цене зимних.

"Военные ВСУ не могут использовать эту форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года", – говорится в материалах дела. Другими словами, благодаря Шаповалову бойцы ВСУ сидели зимой в окопах в летних куртках и картонных бронежилетах. Именно из-за таких "людей", как Козловский, украинские солдаты зачастую вынуждены прибегать к мародерству.

Расследование коррупционных скандалов на Украине может длиться годами и редко заканчивается обвинительным приговором.

Так, например, скандал вокруг Игоря Гринкевича, соратника Алексея Резникова и приятеля бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, не утихает с прошлого года. Гринкевич был задержан в прошлом году при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР). Ранее его компания выиграла 23 тендера на поставку одежды и нижнего белья для бойцов ВСУ на общую сумму 1,5 миллиардов гривен. Но, увы, одежду так никто и не увидел, а бизнес Гринкевича, как выяснилось, не имеет никакого отношения ни к пошиву, ни к производству одежды.

В январе Пентагон признался, что почти 40 тысяч единиц оружия стоимостью более одного миллиарда долларов, отправленные Киеву, пропали без вести.

На фоне всех этих громких коррупционных скандалов Зеленский в буквальном смысле устроил своего рода "политический террор" своим западным партнерам. 11 января во время официального визита в Латвию он заявил, что "украинские пенсионеры умрут", если Запад прекратит финансирование. По закону, пенсионеры получают свои пенсии за счёт налоговых отчислений в Пенсионный фонд Украины, взносы в который обязаны делать все, кто получает зарплату, в том числе военнослужащие. Тем не менее Зеленский заявил: "Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 миллионов пенсионеров – есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?". Вся ирония заключается в том, что даже если Запад прислушается к словам Зеленского и отправит дополнительную помощь, украинские пенсионеры вряд ли увидят какие-либо прибавки к пенсии или другие льготы. В настоящее время Киев тратит примерно 60% своих средств на армию, и это не считая расходов на полицию и пограничников.

Самоуверенность Зеленского и его окружения исходит из убеждения, что Украина защищает интересы Запада, а значит Запад обязан предоставить им всё, что они попросят. Одесский политик Вячеслав Азаров, возглавляющий партию "Союз анархистов Украины", недавно написал в своем Telegram-канале: "Главной проблемой действующей власти в Украине является вовсе не дефицит боеприпасов или живой силы, а "пыхатость", ­– гипертрофированное самомнение, чувство собственного достоинства и значимости. Конечно, это родимое пятно всякого национализма, но у нас оно было раздуто до глобальных масштабов, будто наша страна для Запада является важнейшим приобретением, а украинцы там – дорогие и желанные гости. Поэтому мы защищаем всю западную цивилизацию, а они за это будут нас вечно кормить, снабжать и отстраивать из альтруистической приверженности к демократии. Но с началом войны в Газе, а теперь и в Йемене мы всё дальше выпадаем из международной повестки на роль периферийного коррумпированного капитализма, который поддерживают по остаточному принципу и только для сохранения лица союзников, но при первой удобной возможности сбросят, как балласт".

В такой ситуации киевские власти постоянно думают о том, что еще можно "продать" Западу, чтобы сохранить высокий уровень внимания, финансовой и военной поддержки.

В середине января Верховная Рада [законодательный орган Украины] одобрила весьма спорный законопроект, который ужесточает процедуру призыва в армию, а заодно и нарушает украинскую конституцию. Согласно этому законопроекту, на Украине вводится электронный реестр военнообязанных. Более того, все персональные данные украинцев теперь будут храниться на серверах в странах НАТО. К этим данным относятся номера телефонов, адреса электронной почты, информация о поездках по стране и за границу, финансовые расходы, медицинские карты, уровень владения иностранными языками. Всё это и многое другое будет собираться и передаваться из государственных реестров Украины без согласия её граждан. В новой редакции закона говорится, что согласие человека на обработку его данных в этом реестре НЕ требуется.

"Нельзя размещать частную и полностью конфиденциальную информацию на серверах за границей", – говорит украинский депутат Роман Костенко, выступающий против изменений закона о воинской обязанности. Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады отмечает, что в соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Украины сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия не допускается и является противозаконным.

Правительство Великобритании подтверждает свою приверженность конфликту на Украине

12 января на сайте офиса Зеленского был опубликован текст соглашения по "гарантиям безопасности", которое было подписано президентом Украины и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания и преподносится Киевом как некая альтернатива стремительно уменьшающимся шансам получить членство в НАТО. Но стоит отметить, что Великобритания подписанием этого соглашения не берет на себя абсолютно никаких обязательств касательно обеспечения гарантий безопасности – она не будет напрямую вмешиваться в конфликт на стороне Украине ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Лондон обязуется лишь проводить "консультации" в течение 24 часов после объявления любой новой чрезвычайной ситуации военного характера. Он также вновь обязался предоставить военную помощь и ввести очередной пакет санкции против России.

Слово "гарантия" встречается в документе лишь единожды, и то в контексте обязательств Украины, а не Соединенного Королевства. В разделе "Сотрудничество в оборонной промышленности" говорится: "Великобритания будет работать с Украиной над укреплением защиты переданных [военных] технологий и прав интеллектуальной собственности. Украина, в свою очередь, гарантирует защиту этих технологий и интеллектуальной собственности".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также ни разу не использовал в своих комментариях для СМИ слово "гарантия" в отношении данного документа. Он лишь несколько раз употребил формулировку "заверения в безопасности".

Напротив, 7 пункт соглашения гласит, что Украина обязана оказать Великобритании прямую военную помощь [воевать на её стороне] в случае нападения на Соединенное Королевство.

"Участники будут стремиться к тому, чтобы военный потенциал Украины находился на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна предоставить эффективную военную помощь", – говорится в тексте соглашения.

Другими словами, киевский режим подвязался защищать британские интересы военным путем, превратившись в нечто напоминающее частную военную компанию.

По данным украинского Telegram-канала "ЗеРада", Сунак получил от Зеленского орден Свободы. В сообщении говорится, что это соглашение между двумя странами гораздо хуже, чем печально известная торговля с коренным населением европейских колонизаторов, когда-то давным-давно обменивавших стеклянные бусы и другие безделушки на такие ценности, как золото, драгоценности и земли. "ЗеРада" называет это соглашение возможностью для украинцев умереть за свой счёт, отстаивая интересы Британской империи.

Что же касается "Великой" Британии, то, согласно прогнозам, в 2024 году страна столкнётся с кризисом набора кадров в свой Королевский военно-морской флот. В настоящее время британская армия — одна из самых слабых и малочисленных в Европе. Об этом в декабре заявила The Telegraph, ссылаясь на данные британского оборонного ведомства. Соединенные Штаты сталкиваются с аналогичной проблемой. И Зеленский, похоже, готов продать Западу жизни украинцев в угоду империалистических интересов за рубежом.

Американский журналист чилийского происхождения умер в украинской тюрьме после пыток и жестокого обращения

В январе стало известно, что американский журналист чилийского происхождения Гонсало Лира скончался в тюрьме в Харькове [Украина] после ареста в мае 2023 года. Он умер 11 января после жестокого обращения и тяжёлой пневмонии, которую проигнорировали.

В сообщении, опубликованном 13 января в газете Helsinki Times, говорится: "Гонсало Лира приобрел известность в 2022 году как ярый критик того, что он воспринимал как рост авторитаризма на Украине. Лира рассматривал конфликт [на Украине] как прокси-войну, которую Соединенные Штаты ведут против России, и критиковал гибель украинцев в бессмысленном и заведомо проигрышном конфликте".

Лира, родившийся в 1968 году, был арестован по обвинению в попытке подорвать военную оборону Украины. Его посты в социальных сетях, а также посты других людей, в том числе его отца, подробно рассказывают о том, что он пережил в украинской тюрьме, включая пытки, жестокое обращение и вымогательство 70 тысяч долларов. В последнем посте Лира намекнул, что его могут отправить в трудовой лагерь.

12 января отец Лиры написал в X (ранее Twitter): "Ответственность за эту трагедию лежит на диктаторе Зеленском с согласия престарелого американского президента Джо Байдена. Моя боль невыносима. Мир должен знать, что происходит на Украине с этим бесчеловечным диктатором Зеленским".

Дмитрий Ковалевич – специальный корреспондент Al Mayadeen English на Украине. Он пишет отчеты о политической, экономической и военной ситуации в стране.