Британцев начали пугать войной с Россией и готовить к службе по призыву (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: британские военные призвали готовиться всеобщей мобилизации

Трудноразрешимые военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке заставляют ожидать худшего развития событий, пишет The Guardian. В связи с этим британцев начали приучать к мысли о неизбежной войне с Россией и готовить к всеобщей мобилизации.

Министров обороны и командующих вооруженными силами европейских стран охватила волна тревоги: политики и военные лидеры полагают, что следующим президентом США может стать Дональд Трамп, скептически относящийся к НАТО, и что Россию, возможно, не удастся оттеснить и победить на Украине. Из-за этих лихорадочных настроений все чаще звучат предупреждения, что Европа может оказаться втянутой в войну с Россией, — хотя сейчас Россия находится в состоянии конфликта с Украиной.

Напряженность на Ближнем Востоке тоже усиливается. Израиль продолжает свое наступление в секторе Газа, интенсивность боевых столкновений с проиранской "Хезболла" в Ливане растет, а Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить бомбовые удары по контролируемым хуситами районам в Йемене, чтобы предотвратить новые нападения на торговые суда в Красном море.

Что говорят политики и генералы?

На прошлой неделе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) заявил, что не стоит "воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся" и что именно "поэтому мы готовимся к конфликту с Россией и террористическими группами, если до этого дойдет". С таким заявлением Бауэр выступил накануне начала крупнейших за несколько десятилетий военных учений с участием 90 тысяч военнослужащих.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс (Grant Shapps) прибег к более резким выражениям, заявив, что эпоха "мирных дивидендов холодной войны" закончилась и что Великобритания и ее союзники сейчас "двигаются от поствоенного к предвоенному миру", где идеализм уступает место "расчетливому реализму". По его словам, пришло время перевооружиться, чтобы защитить Европу от "ярости Путина".

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) дал интервью, в котором сказал, что, хотя нападение России пока маловероятно, "по прогнозам наших экспертов, это может стать возможным в течение пяти-восьми лет". Европа, добавил он, "находится в ситуации военной угрозы, которой не было последние 30 лет".

В декабре с аналогичными предупреждениями выступили Норвегия и Швеция.

Не в том ли дело, что военные стараются разжечь панику в попытках получить больше денег?

Разработка планов на случай войны, даже если она крайне маловероятна, — это то, чем занимаются вооруженные силы, а генералы и министерства обороны всегда хотят получить как можно больше денег. Но конфликт на Украине, который длится уже почти два года, истощает западные запасы оружия.

Между тем вероятность того, что Конгресс США не одобрит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 61 миллиард долларов, растет, поскольку республиканцы усиливают давление в попытках добиться ужесточения мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов.

Поток западного оружия, которое уже было передано Украине, — включая немецкие танки "Леопард-2" и британские "Челленджер-2", американские боевые машины "Брэдли", американские, британские и французские реактивные артиллерийские орудия дальнего радиуса действия, а также боеприпасы и артиллерийские снаряды, — не помогли украинцам пробить брешь в российских передовых позициях. Если из-за патовой ситуации в Конгрессе Америка прекратит оказывать Киеву помощь, Европе будет крайне трудно компенсировать пробел.

Эксперты опасаются, что в отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов Россия может постепенно переломить ситуацию.

Между тем Трамп, похоже, сумеет стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, на что указывают его победы на праймериз в Айове и Нью-Гемпшире. Европа помнит, что ей принесло первое президентство Трампа, и продолжает задаваться вопросами о его близких отношениях с Путиным и о прозвучавшей на саммите НАТО 2018 года угрозе, что Соединенные Штаты вполне могут "справиться в одиночку" и выйти из альянса, если другие члены не увеличат расходы на военные нужды.

Что это может означать для НАТО?

В своем интервью изданию Politico в четверг лидер консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) заявил, что ЕС должен прийти на смену НАТО в вопросе защиты континента, и предложил создать "европейский столп обороны", включающий "ядерный зонт", который должна обеспечить Франция — единственная ядреная держава внутри блока. "Когда я смотрю на этот год глазами европейского политика, первое, что приходит на ум, — это Трамп", — сказал он.

В рядах европейских политических деятелей ходят разговоры о необходимости учредить должность еврокомиссара по вопросам обороны. Но реальность такова, что подобные маневры не помогут заменить НАТО, куда помимо стран Евросоюза входят такие страны с мощными вооруженными силами, как Великобритания (у нее тоже есть ядерное оружие), Турция и Соединенные Штаты. Скорее всего, члены НАТО постараются затаиться и просто переждать президентство Трампа, как они это делали с 2016 года.

Действительно ли может начаться масштабная война с Россией?

Начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс (Patrick Sanders) заявил, что британская профессиональная армия слишком мала, чтобы продержаться долго в условиях полномасштабной войны с Россией, и для победы может потребоваться "гражданская армия", как бы намекая на возможный возврат к службе в армии по призыву в случае крайней необходимости. Хотя на Даунинг-Стрит этот сценарий назвали "бесполезной" гипотезой, другие европейские страны, такие как Латвия и Швеция, уже постепенно возрождают различные формы военной службы, а в декабре Писториус сказал, что он "рассматривает все варианты".

Тем не менее мы по-прежнему не знаем, хватит ли у России мощи — какими бы агрессивными ни были устремления Путина, — чтобы напасть на членов НАТО. По оценкам западной разведки, российские силы неоднократно терпели неудачи в попытках прорвать оборону своего более слабого противника и потеряли на Украине убитыми и ранеными 315 тысяч человек (данная информация не подтверждена Министерством обороны РФ. — Прим. ИноСМИ). Возможно, тревога по поводу дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов оправдана, но угроза не слишком значительна.