В ВСУ бьют тревогу: добровольцев нет, а от "похитителей людей" толку мало (The New York Times, США)

NYT: на Украине не осталось желающих добровольно идти в ВСУ

На Украине растет число уклонистов и дезертировав, пишет NYT. На этом фоне военкомы все чаще применяют агрессивные методы – их даже прозвали "похитителями людей". Однако результатов такой подход не приносит: в войсках растет недовольство качеством новобранцев.

Предлагаемый закон о мобилизации оказался в центре дебатов, поскольку мужчины все чаще уклоняются от призыва, а в стране звучат требования демобилизовать измотанных боями солдат.

Когда российские войска в феврале 2022 года начали спецоперацию на Украине, десятки тысяч украинцев в патриотическом порыве пошли служить в армию. Наплыв бойцов, с сознанием долга откликнувшихся на повестки или пришедших в армию добровольно, помог отразить первоначальный российский натиск и расстроить планы Кремля обезглавить правительство Украины. (напомним, что целями СВО были названы денацификация и демилитаризация Украины. – Прим. ИноСМИ.).

Но кровопролитные боевые действия длятся уже почти два года, и Украине опять понадобилось пополнение. В этих условиях военное командование уже не может полагаться на голый энтузиазм. Все больше людей уклоняется от военной службы, и все громче звучат призывы демобилизовать измотанных боями солдат на передовой.

Такая смена настроений наиболее очевидна во время напряженных дебатов по новому закону о мобилизации, с принятием которого в армию могут призвать до полумиллиона человек. Проект закона был представлен в парламент в прошлом месяце, но его быстро отозвали с целью переработки.

Этот законопроект вызвал в украинском обществе недовольство процессом набора в армию. Население осуждает эту кампанию, заявляя, что она насквозь коррумпирована и становится все более агрессивной. Многие депутаты парламента говорят, что часть положений закона, например, запрет уклонистам покупать недвижимость, является нарушением прав человека.

Самый существенный камень преткновения — это крайне болезненный вопрос о масштабной мобилизации. По мнению экспертов, меры по упрощению призыва создадут условия для массового набора в армию. Военное командование считает, что такой набор необходим для восполнения потерь на поле боя и для того, чтобы выдержать еще один год ожесточенных боевых действий. Многие украинцы опасаются, что такие меры вызовут рост напряженности в обществе.

По всей видимости, президент Владимир Зеленский не желает брать на себя ответственность за проведение массового призыва. Он просит правительство и военных привести доводы в пользу такого шага. "Я не увидел достаточно четких деталей, чтобы сказать, что нам надо мобилизовать полмиллиона человек", — сказал он недавно, давая интервью британскому Channel 4.

Военные полагают, что массовая мобилизация является проблемой для правительства, потому что эта мера может привести к усилению напряженности в отношениях между Зеленским и главным украинским военачальником Валерием Залужным. Осенью украинский президент упрекнул генерала Залужного за его слова о том, что боевые действия зашли в тупик.

"Это острая и неприятная тема", — сказал Петр Бурковский, возглавляющий украинский аналитический фонд "Демократические инициативы". "Политическое руководство большую часть вооруженного конфликта старалось избегать вопроса о мобилизации, — продолжил он. — Но войска после двух лет боев измотаны, и игнорировать это нельзя. Сейчас кто-то должен проявить политическую ответственность".

Проблема с набором личного состава — лишь одна из многих трудностей, которые приходится преодолевать Украине в условиях, когда иностранной военной и финансовой помощи становится все меньше. Она грозит лишить Киев возможности удерживать линию фронта и обеспечивать трудовыми ресурсами национальную экономику.

То, что вооруженные силы Украины нуждаются в пополнении, очевидно уже несколько месяцев. Киев не раскрывает данные о потерях, но американские представители прошлым летом подсчитали, что убитых у ВСУ почти 70 тысяч, а раненых от 100 до 120 тысяч. Украине не удается восстановить свою живую силу.

Солдаты на передовой отмечают постоянное ухудшение качества новобранцев. Многие люди пожилого возраста, с ранами и травмами, полученными много лет назад, они не желают воевать. Все больше мужчин пытается уклониться от призыва, покидая страну или прячась дома. По словам одного воюющего на востоке солдата, дезертирство также становится проблемой.

Из-за этого сотрудники военкоматов применяют все более агрессивные методы. Они силой доставляют людей на пункты призыва, задерживают их, причем иногда незаконно, и вынуждают идти в армию. Адвокаты и активисты критикуют власти, но почти никаких изменений не происходит. Многие украинцы называют вербовщиков "похитителями людей".

Генерал Залужный написал в ноябре статью, в которой заявил, что процесс набора необходимо пересмотреть "в целях наращивания резервов". Но у него и у других руководителей нет альтернативы масштабной мобилизации.

По словам Зеленского, военное командование попросило его мобилизовать 450—500 тысяч человек. "Это существенная цифра", — сказал он в прошлом месяце, добавив, что сначала надо составить план, а уже потом он будет принимать решение.

Эксперты говорят, что именно в этом заключается главная цель закона о мобилизации, где нет точных указаний на то, сколько человек нужно мобилизовать. Согласно этому закону, призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет, будут отменены отсрочки из-за незначительной инвалидности, а уклонистов лишат возможности брать кредиты и покупать недвижимость. А еще будет повышена ответственность местных властей за проведение призыва.

Украинский полковник в отставке Виктор Кевлюк, с 2014 по 2018 годы руководивший мобилизацией на западе Украины, рассказал, что этот законопроект "вполне конкретно нацелен" на упрощение призыва сотен тысяч людей. "Государство занимает твердую позицию в вопросе о том, насколько быстро оно сможет обеспечить вооруженные силы таким количеством личного состава", — заявил Кевлюк.

Но многие законодатели, в том числе, из партии Зеленского, выражают обеспокоенность этими мерами, полагая, что они крайне негативно отразятся на инвалидах и уклонистах от призыва. Они также заявляют, что, если полагаться на местные власти, это только усугубит имеющиеся проблемы. Областные военкоматы поражены коррупцией, а многие офицеры берут взятки за то, чтобы помочь людям избежать призыва в армию.

"Все вместе это сделало закон неприемлемым в его нынешнем виде", — заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он добавил, что рассмотрение законопроекта в парламенте проходило "беспорядочно", демонстрируя желание властей "избежать политической ответственности". Законопроект был представлен на рассмотрение в рождественский вечер, и критики усмотрели в этом попытку провести его незаметно и под именем премьер-министра Дениса Шмыгаля, а не президента Зеленского.

Посвятив в этом месяце несколько дней дебатам, депутаты отправили законопроект на доработку.

"Я прекрасно понимаю, что задача военных — добиться успеха на фронте, — рассказал недавно украинским СМИ спикер парламента Руслан Стефанчук. — Но мы должны совместными усилиями регулировать столь важные и чувствительные процессы как мобилизация".

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что правительство уже начало вносить поправки. Он выразил недовольство решением законодателей, сказав, что мобилизацию "политизировали и загнали в тупик".

По словам Гончаренко, Украине нужны более обширные дебаты по ее военной стратегии. Никто внятно не объяснил, почему необходимо призвать именно полмиллиона человек, и из-за этого некоторые гражданские в недоумении и растеряны.

"Если наша стратегия состоит в том, чтобы идти в наступление по русским минным полям, когда у них превосходство в воздухе, ну, не знаю, может, 500 тысяч будет недостаточно. Может, и миллиона, и двух миллионов будет недостаточно, — сказал он. — Мы не можем состязаться с Россией по количеству людей. Они всегда будут выигрывать в этом состязании. Их просто больше, чем нас".

Политолог Бурковский рассказал, что украинские власти не сумели "спланировать темпы набора, боевой подготовки и пополнения войск" на первом году конфликта. Поэтому они были вынуждены спешно проводить призыв, не обращая внимания на основополагающие проблемы, вызывающие беспокойство в гражданском обществе Украины.

Так, в законопроекте оставлена возможность для демобилизации военных после трех лет службы. Но родственники тех, кто воюет с самого начала, говорят, что это слишком долго, и что этих людей надо менять прямо сейчас. В последние недели в украинских городах участились протесты с призывами немедленно провести демобилизацию. Это редкое для военного времени проявление общественной критики.

Зеленский также говорит об издержках мобилизации для ослабевающей украинской экономики.

Из-за призыва налогоплательщиков стало меньше, но они своими налогами вынуждены оплачивать разросшуюся армию. В прошлом месяце Зеленский сказал, что мобилизация более чем 450 тысяч человек обойдется в 500 миллиардов гривен (это около 13 миллиардов долларов), а между тем, сохранение западной финансовой помощи под большим вопросом.

"Откуда мы возьмем деньги?" — спросил Зеленский.

Авторы: Констан Мехе (Constant Méheut), Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff)

При участии Дарьи Митюк (Daria Mitiuk).