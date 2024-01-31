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ТАСС

НАТО считает, что победа РФ на Украине может подтолкнуть КНР к агрессии против Тайваня

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Источник изображения: Вадим Денисов/ ТАСС

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг добавил, что такой сценарий может подтолкнуть к применению силы Иран и КНДР

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Победа России на Украине может подтолкнуть другие страны к применению оружия, в частности Китай к применению силы против Тайваня.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Вашингтон на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Победа России может подтолкнуть другие страны к применению силы - Иран, КНДР, но также Китай на Тайване", - сказал Столтенберг. 

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Тайвань
Украина
Проекты
NATO
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