НАТО считает, что победа РФ на Украине может подтолкнуть КНР к агрессии против Тайваня

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг добавил, что такой сценарий может подтолкнуть к применению силы Иран и КНДР

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Победа России на Украине может подтолкнуть другие страны к применению оружия, в частности Китай к применению силы против Тайваня.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Вашингтон на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Победа России может подтолкнуть другие страны к применению силы - Иран, КНДР, но также Китай на Тайване", - сказал Столтенберг.