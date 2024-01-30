В украинском Минобороны заявили, что ВСУ приняли 88 процентов рекомендованных НАТО стандартов

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В министерстве обороны Украины заявили, что за прошедший месяц в ВСУ были внедрены еще 18 рекомендуемых стандартов Североатлантического альянса. В настоящее время украинское военное руководство намерено продолжать работу в этом направлении.

В украинском оборонном ведомстве отметили, что ВСУ и другие составляющие сектора безопасности киевского режима уже успели внедрить 315 стандартов альянса. Из них 192 стандарта, что составляет 88% от запланированного объема, являются первоочередными и были приняты в рамках достижения целей партнерства Украины и НАТО. Как добавил один из заместителей Умерова генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, до конца текущего года в украинской армии запланировано внедрение еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

Как заявил украинский министр обороны, в частности в ВСУ утверждена концепция военной кадровой политики до 2028 года, согласно которой предусматривается замена срочной армейской службы интенсивной военной подготовкой. Целью нововведения является "гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ" и "интеграция в евроатлантическое пространство безопасности".

Ранее Умеров заявлял, что основной стратегической задачей Киева по-прежнему является выход ВСУ на границы 1991 года. Глава украинского Минобороны также предложил создать международную рабочую группу по "механизму вывода российских войск с территории Украины".