"Три года до вторжения": как западная пресса готовится к войне с Россией

Times: НАТО планирует летом согласовать создание военного Шенгена

У НАТО всего три года до возможного вторжения армии России, пишет The Times. По мнению высокопоставленных генералов альянса, ВКС РФ будут наносить удары по военной инфраструктуре НАТО в глубоком тылу. По данным издания Bild, план обороны ФРГ предполагает, что Германии в случае крупномасштабной войны будет отводиться роль не прифронтовой, но транзитной страны. Как в западных СМИ готовятся к войне с Россией и при чем тут "военный Шенген" - в материале «Газеты.Ru».

Высший офицерский состав НАТО предупреждает, что военный блок должен подготовиться к российским ракетно-авиационным ударам по объектам на всей территории Европы, в том числе и Германии, сообщила британская газета The Times. Это произойдет, если Кремль начнет войну против Североатлантического альянса.

В интервью изданию руководитель военно-логистического центра НАТО на юго-западе Германии генерал-лейтенант Александр Соллфранк также призвал союзников разобраться с «бюрократической волокитой», которая затрудняет передвижение войск и техники и затрудняет государствам - участникам альянса одновременное использование вооружения и военной техники друг друга в случае кризисной ситуации.

В то время как подавляющая часть военных ресурсов и внимания России сосредоточена на Украине, существует глубокая обеспокоенность по поводу дальнейших шагов Москвы, предупреждают генералы НАТО.

Лидеры Североатлантического альянса предполагают, что у блока есть окно возможностей, которое может составлять всего три года, и оно должно быть непременно использовано для укрепления обороны против возможного российского вторжения на территорию НАТО.

Александр Соллфранк и другие генералы из Германии, Соединенных Штатов и Нидерландов опасаются, что при таком сценарии русские нанесут удары по объектам в глубоком тылу альянса в попытке уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру, необходимую для ведения военных действий.

Германия под ударом

По словам генералов, основная часть ударов будет осуществляться по территории Германии, через которую проходят главные маршруты передислокации войск и поставки материальных ресурсов НАТО в Европе. Потенциальные цели ударов в этом случае варьируются от предприятий по производству боеприпасов и командных пунктов до электростанций, мостов и железных дорог.

Как пишет The Times, эти предупреждения частично основаны на опыте ведения боевых действий на Украине, где Россия систематически наносит массированные ракетно-авиационные удары по объектам в глубоком тылу страны, а украинцы атакуют склады боеприпасов и горючего, командные пункты противника на сотни миль вглубь от государственной границы России.

«Если мы сравним боевые действия и операции десятилетней или пятилетней давности, то мы должны признать, что тыловые районы также будут подвергаться серьезным испытаниям», - сказал генерал-лейтенант Александр Соллфранк в штаб-квартире Объединенного командования поддержки и обеспечения возможностей НАТО (Joint Support and Enablement Command, JSEC) в Ульме.

«Мы обязаны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетических и некинетических возможностей, чтобы разрушить наши коммуникации, в том числе и в глубоком тылу. Это будет варьироваться от применения радиоэлектронной борьбы и кибератак до кинетических возможностей с помощью ракет, беспилотных летательных аппаратов и других средств воздушного нападения», - добавил военачальник.

Его точку зрения поддержал глава 21-го Командования обеспечения театра военных действий СВ США бригадный генерал Рональд Рагин. Командование базируется в западногерманском городе Кайзерслаутерн и занимается материально-техническим обеспечением войск в Европе и Африке.

«Если мы не думаем об особенностях возможного вооруженного противоборства, то позор нам. Почему мы думаем, что враг позволит нам легко перебросить десять дивизий за десять дней куда угодно и без труда создать боеспособные группировки?» - сказал Рональд Рагин на военной конференции в Берлине.

Сегодня сдерживание возможного вторжения России вопрос не только сугубо военной мощи, но и способности направить ее туда, где она должна быть, в течение нескольких дней и продолжать делать это в ходе войны, которая может затянуться на месяцы или даже годы, пишет The Times.

В минувшие выходные газета Bild сообщила, что Вооруженные силы Германии приступили к планированию подобного варианта развития событий, включая российские кибератаки и саботаж против германских объектов. Есть мнение, что подобные действия предусматривают развертывание подразделений бундесвера для охраны и обороны критических точек в логистической сети.

Перспектива российских ракетных ударов еще больше усложняет ситуацию, считают в The Times. Очевидным ответом названо возведение щита противовоздушной и противоракетной обороны над особо важными объектами. Однако эти системы могут быть перегружены самим объемом ударов или обойдены с помощью таких инструментов как саботаж, радиоэлектронная борьба и кибервойна.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк назвал одним из однозначных уроков, извлеченных из опыта ведения боевых действий на Украине, что если маршруты снабжения и переброски подкреплений будут фиксированными и негибкими, то есть большая вероятность, что по ним нанесут удар.

«В Германии, как и во многих других странах Североатлантического альянса, после окончания холодной войны было уничтожено много танков, боеприпасов и тому подобного. И это также относится к объектам инфраструктуры. У нас было много складов для хранения боеприпасов. Мы создали систему, которая действительно была способна вести боевые действия в любой момент. В мирное время многое было расформировано или просто снесено. Теперь, чтобы иметь полную поддержку, мы очень усердно работаем над созданием этой надежной и устойчивой сети усиления и жизнеобеспечения действий войск в нужном месте и в нужное время. А для этого требуется устойчивая к ударам противника инфраструктура», - подчеркнул Соллфранк.

Зачем нужен военный Шенген

Другой серьезной головной болью для планировщиков НАТО, как пишет The Times, остается византийская путаница правил, ограничивающих обмен и транспортировку военной техники не только между странами, но и между различными частями Германии. Трансграничные учения часто связаны с головокружительным количеством бумажной работы, которая в условиях военного кризиса стоила бы критического времени, подчеркивают в издании.

В течение нескольких лет лидеры Североатлантического альянса надеялись создать военный эквивалент Шенгенской зоны, который позволит в значительной степени беспрепятственно перемещать войска и технику между государствами-участниками.

В настоящее время ведутся переговоры о создании серии «военных коридоров»» по всей Европе, и результаты могут быть объявлены уже до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

«Я думаю, мы можем сократить или адаптировать бюрократическую волокиту там, где это возможно и необходимо. Начать делать это может каждый. Просто надо сделать это. И не ждать. Потому что, в конце концов, нам нельзя терять времени», - сказал Соллфранк.

Недовольство бюрократией распространяется и на правила, опеределяющие, кто в рамках альянса может использовать вооружение, военную и специальную технику и какие. На жаргоне НАТО это обозначается как «взаимозаменяемость».

Александр Соллфранк привел пример, когда парашютистам из одних государств - участников блока запрещено использовать парашюты других стран НАТО, даже если они идеально исправны.

«В чем проблема, например, в том, что парашютист из европейской страны A использует парашют из соседней страны B после прохождения обучения по этой системе или использует вооружение из одной страны для вертолета другой страны? Если нет технических проблем или проблем с безопасностью, почему бы и нет?» - задался вопросом Соллфранк.

Глава Командования оборонной поддержки вооруженных сил Нидерландов генерал-лейтенант Ян-Виллем Маас согласился с тем, что подготовка инфраструктуры Североатлантического альянса к возможным военным действиям далека от завершения.

«Мы не там, где должны быть. Это ясно. Но вопрос в том, что мы собираемся с этим делать? Если вы посмотрите на то, что [президент РФ Владимир] Путин делал до сих пор, то я думаю, что у нас гораздо лучшая исходная позиция для следующих операций. Если вы взглянете на то, как Европа объединилась после 24 февраля 2022 года, я не настолько пессимистичен. Но в то же время, если вы посмотрите на военный фактор сдерживания, мы должны сделать все возможное, чтобы он сработал завтра. И послезавтра», - заключил Маас.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал увеличить боеспособность военного блока на фоне роста мировой напряженности. Как писала «Газета.Ru», в НАТО собираются развернуть интенсивную подготовку к ведению возможной крупномасштабной войны на Европейском континенте. Однако к подобной войне коллективный Запад на данном этапе не готов.

Именно по этим причинам в Североатлантическом альянсе собираются пересмотреть и переработать большинство взглядов не только на перечисленные выше вопросы, но и, скорее всего, планируют радикально изменить подходы к стратегическому планированию, боевой и оперативной подготовке Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО, военным экономикам государств-участников, оперативному оборудованию территории блока в интересах возможных действий ОВС.

Одно из важнейших условий организованного вступления в войну и дальнейшего успешного ведения боевых действий - это своевременное проведение стратегического развертывания вооруженных сил (как отдельно взятого государства, так и военного блока в целом). Оно в том числе включает в себя стратегические перегруппировки войск государств НАТО на театры военных действий и между ними. То есть представляет собой организованное перемещение войск, авиации и сил флота.

Чтобы передислокация войск осуществлялась в максимально короткие сроки (что и требуется в ходе ведения боевых действий), в НАТО и предпринимаются попытки создать военный эквивалент Шенгенской зоны. А пока этого в полном объеме не сделано, можно сказать и так - в Североатлантическом альянсе к стратегическим перегруппировкам (важнейшему элементу стратегического развертывания) не готовы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок