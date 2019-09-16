Странности в версиях гибели малайзийского лайнера

Следователи по делу о гибели рейса МН17 напрасно затребовали у Москвы Цемаха

В числе 35 освобожденных российских лиц президент Украины помиловал Владимира Цемаха, бывшего начальника ПВО 1й Славянской бригады ДНР, похищенного диверсионной группой. Он является важным свидетелем в деле прокуратуры Нидерландов о сбитом летом 2014 года пассажирском самолете рейса MH17.

Первая версия. Минобороны России уточняет, что российскими авиатехническими средствами в течение 17 июля фиксировалась работа РЛС9с18 "Купол" батареи ЗРК "БукМ1", дислоцированной в районе населенного пункта Стыла (30 км южнее Донецка). При этом технические особенности ЗРК "БукМ1" позволяют осуществлять обмен информацией о воздушных целях между батареями одного дивизиона. Участок маршрута полета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, а также место его падения попадают в зону поражения двух украинских батарей зенитного ракетного комплекса большой дальности С200 и трех батарей ЗРК средней дальности "БукМ1", сообщили в управлении прессслужбы и информации Минобороны России. Таким образом, пуск ракет также мог быть осуществлен со всех батарей, дислоцированных в населенном пункте Авдеевка (8 км севернее Донецка) или ГрузскоЗарянское (25 км восточнее Донецка). Через несколько часов после гибели Boeing 777 Министерство обороны России сообщило, что под Донецком находились 27 пусковых установок ЗРК "Бук-М1", которые входили в состав 156го зенитноракетного полка Вооруженных сил Украины. Зачем устанавливать ЗРК при спецоперации против ополченцев, у которых нет авиации? На прессконференции в Москве специалистами концерна ПВО "АлмазАнтей" эта версия подкреплена документами и техническими расчетами. Генеральный директор фирмы Ян Новиков и советник генерального конструктора концерна Михаил Малышевский сделали вывод, что лайнер был сбит зенитной управляемой ракетой типа 9М38М или 9М38М1 с боевой частью типа 9М314 или 9М314М1, выпущенной из ЗРК "БукМ1". Этого комплекса и этих ракет нет у России, они есть только на Украине. Самолет сбили из комплекса "Бук" из поселка Снежное. Зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" были доставлены под Донецк 15 июля, то есть за сутки до трагедии. Сразу после гибели лайнера ЗРК отправили обратно, но одной ракеты при этом недоставало. А "угол подлета ракеты к Boeing в горизонтальной плоскости составлял 72–76 градусов по отношению к курсу самолета. В вертикальной плоскости – 20–22 градуса. Только при таком положении самолета и ракеты объясняются все повреждения, полученные рейсом МН17. К югу от населенного пункта Зарощенское Донецкой области в момент крушения самолета, что подтверждено российскими снимками из космоса, находились части украинской армии. При этом американская сторона, выдвинувшая обвинение против ополченцев, своих спутниковых снимков до сих пор не представила.

Вторая версия, принадлежащая тележурналисту Андрею Караулову, которую он изложил в фильме "Как погиб "Боинг", выглядит достаточно убедительной. Гражданский самолет был сбит в результате атаки штурмовика ВВС Украины. Сначала пилот штурмовика расстрелял кабину пилотов из пушки, и самолет еще какоето очень непродолжительное время летел на автопилоте, потом по лайнеру был нанесен ракетный удар. Су25 наблюдал падение Boeing, кружа в стороне.

Гибель гражданского Boeing была следствием заговора, организованного днепропетровским губернатором Коломойским с единственной целью сбить российский борт № 1, на котором наш президент возвращался из Латинской Америки. О том, что самолет Путина поменял маршрут, Коломойского никто предупредить не успел, и потому пилот стрелял по авиалайнеру, думая, что ведет огонь по российскому борту № 1. Тем более что и силуэт, и раскраска малайзийского лайнера и российского борта № 1 весьма похожи.

Третья версия. Военный аэродром недалеко от Днепропетровска. Во второй половине дня, за час до уничтожения Boeing, подняты в воздух три штурмовика. Ракеты класса "воздух–воздух", которыми были оснащены эти самолеты, не входят в основной боекомплект. Их подвешивают по отдельной команде, к тому же они украинцами не применялись и вообще не использовались долгие годы. Но буквально накануне, за неделю до гибели Boeing, использование этих ракет было в срочном порядке продлено. Ресурс у них уже давно вышел, поскольку эти ракеты еще советского производства, но по срочной команде он был продлен. Вернулся один самолет (Су-25), но без ракет. Летчик, капитан Владислав Волошин, был очень напуган. Через два дня после крушения Boeing 777 он был награжден орденом "За мужество" III степени. Указ подписан 19 июля 2014 года.

Четвертая версия. 17 июля командиру 156го зенитного ракетного полка было предписано провести тренировку боевых расчетов по прикрытию наземной группировки войск в пригороде Донецка – развернуть дивизионы, отработать проводку целей и выполнить весь алгоритм по сопровождению и условному уничтожению целей ракетой ЗРК "БукМ1". После входа одного из самолетов в зону обнаружения ЗРК он был взят на сопровождение боевым расчетом батареи, расположенной у населенного пункта Зарощенское. По всей видимости, по трагической случайности через какоето время маршруты полетов малайзийского Boeing и Су25, несмотря на разницу в эшелонах, совпали, слившись на экране в одну крупную точку, что стало фатальным для гражданского борта – в момент схождения целей на одном азимуте система сопровождения автоматически перестраивается на ведение той, которая имеет наибольшую площадь. Такой печальный опыт у ПВО Украины уже был. В ходе учений в 2001 году ракетой комплекса С200 был сбит российский пассажирский самолет Ту154, следовавший по маршруту ТельАвив–Новосибирск. Погибли 78 человек – 66 пассажиров, большинство из которых были гражданами Израиля, и 12 членов экипажа. С 2001 года после трагедии с российским Ту154 над Черным морем на все практические учения с участием "Буков" был наложен запрет. Соответственно военнослужащие имеют только практику технического обслуживания комплекса и навыки вождения.

Появилась пятая, новая сенсационная версия катастрофы Boeing 777 MH17 в небе над Донбассом прямиком из немецкого Бундестага, на сайте которого опубликован меморандум с данными о том, что рейс МН17 был сбит вовсе не ракетой "Бук", выпущенной "пророссийскими сепаратистами", как ранее утверждал Запад, а ракетой зенитноракетного комплекса С125 (по классификации НАТО – SA3). Это старый советский комплекс, который в России давно снят с вооружения и заменен С300. Правда, он до сих пор есть в армиях бывшего Союза, включая Украину. Комплекс обладает хорошими боевыми характеристиками, во время войны в Югославии именно из него был сбит хваленый американский самолетневидимка F117, что США были вынуждены признать. Правительство Германии сообщило, что располагает записями переговоров в воздухе, но не может опубликовать их без согласия Голландии, отвечающей за расследование, но при этом заявило: "У федерального правительства нет подтвержденных сведений о том, что MH17 был сбит противовоздушной ракетой". В документе говорится, что 17 июля в воздушном пространстве Польши и Румынии находились два самолетаразведчика НАТО AWACS, которые отслеживали все, что происходило на Украине, в том числе работу систем ПВО, включая их радары. Из документа следует, что "оба самолета AWACS зафиксировали сигналы системы ПВО, идентифицированной как ЗРК "земля–воздух" SA3, а также сигнал от другого радарного устройства, который не мог быть идентифицирован". Что такое SA3, не разъясняется (вряд ли случайно. – "НВО"). Однако специалистам известно, что SA3 по классификации НАТО – именно ЗРК С125, а вовсе не "Бук", на использовании которого построены все обвинения России, а также фальшивки СБУ, вроде той, что на второй день после катастрофы выложил в Интернет глава МВД Украины Арсен Аваков. "Бук" – самоходная установка, напоминающая танк. С125 – ЗРК, закрепленный на стационарном лафете (позже появилась модификация на грузовике), обычно с четырьмя ракетами. Их существенное различие западные СМИ стараются не выпячивать. Однако любой военный подтвердит, что без использования радара цель на высоте 10 000 м сбить с земли абсолютно невозможно. Из всег этого немецкий политолог Крет Майер делает вывод, что заявление его правительства фактически опровергает обвинения в адрес ополченцев, которые "Буком" якобы сбили МН17.

Провокация преследовала две цели. Первая – восстановить сильно пошатнувшийся рейтинг Ангелы Меркель и вторая – поддержать Барака Обаму, который так и не смог объяснить американцам, для чего он полез в этот конфликт.

1. Малайзийский Boeing был заведен днепропетровскими диспетчерами на территорию ДНР сознательно, смещение курса выводившего его на территорию ТВД носит очевидно умышленный характер. Махинации с маршрутом Boeing полностью идентичны известной провокации с южнокорейским Boeing, который американцы завели в воздушное пространство СССР в 1983 году, после чего он был сбит.

2. Boeing работал только с украинскими диспетчерами – киевскими и днепропетровскими, именно там и было организовано смещение коридора севернее обычного маршрута. Россия или ополченцы никак не могли направить его в зону конфликта.

3. Boeing сопровождали два самолета ВВС Украины (существуют разночтения – одни источники пишут о Су25, другие о Су27. – "НВО"), один из них очевидцы видели рядом с местом крушения Boeing уходящим на Дебальцево.

4. Испанский диспетчер, осуществлявший наблюдение за Boeing, подтвердил факт наличия украинских самолетов рядом с ним, а также сам факт обстрела самолета ВВС Украины, что, по его словам, подтвердили и украинские военные.

5. Как именно был сбит Boeing, до вскрытия "черных ящиков" установить вряд ли получится – на данный момент ополченцы нашли 8 из 12. Среди версий помимо самой очевидной – обстрела ракетами "воздух–воздух", о чем упоминал ряд американских источников, – существует версия столкновения Boeing с самолетом ВВС Украины, а также озвученная российскими СМИ версия о том, что Boeing якобы перепутали с самолетом Путина.

6. Как показывают физические расчеты, даже если ополченцы полностью привели в рабочее состояние захваченный "Бук" (его нынешняя боеспособность и тактическая позиция неизвестны. – "НВО"), обучили расчет, замкнули его в комплекс ПВО и развернули в районе Снежное–Торез, то тогда Boeing должен был упасть на территории РФ. А вот при обстреле из украинских "Буков" (которых на Донбассе немало. – "НВО") Boeing как раз должен был упасть на территории ДНР.

7. Силы и средства, находившиеся в подчинении Владимира Цемаха: несколько расчетов "ЗУ23-2" и еще 12 зенитных пулеметов "Утес". Именно столько насчитывалось в июлеавгусте 2014 года. Практически такими силами и средствами невозможно уничтожить Boeing. Получается, что обвинения прокуратуры Нидерландов в адрес России по-прежнему трещат по швам.

Анатолий Цыганок

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук, лауреат Премии имени А.А. Свечина.