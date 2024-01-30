Глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман: Французы много чего обещают Украине, но мало делают

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Разногласия между Германией и Францией, появившиеся в отношении Украины, не исчезают, а только нарастают. Немцы снова обвинили французов в том, что те "много болтают", но "мало делают". С таким заявлением выступила глава комитета Бундестага по обороне Агнес Штрак-Циммерман.

Немецкий политик раскритиковала власти Франции, которые, по ее словам, очень много обещают Украине, но мало что из обещанного поставляют. Штрак-Циммерман подчеркнула, что вклад Франции в поддержку Украине не соответствует ее военному потенциалу. В общем, французы зажимают вооружения для Зеленского, тогда как немцы обеспечивают до 50% всей военной помощи Евросоюза Украине.

Существует большое расхождение между поддержкой Украины в медиа и тем, что Франция на самом деле поставляет Украине в виде вооружений (...) Германия всегда на словах неоправданно занижает свою поддержку, в то время как другие страны много говорят о меньшей поддержке

- заявила Штрак-Циммерман, призвав Францию "раскошелится" на помощь Киеву.

Между тем, отношения Франции и Германии в последне время действительно охладели, в Париже раскритиковали "наезды" Берлина из-за якобы недостаточной помощи Украине. Власти Франции недовольны заявлениями Шольца, который сует свой нос куда не следует, пытаясь заставить другие страны тратить средства на Украину. При этом в самой Германии с экономикой не все так хорошо, как рассказывает немецкий канцлер.