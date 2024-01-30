Глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман: Французы много чего обещают Украине, но мало делают

Источник изображения: topwar.ru
Разногласия между Германией и Францией, появившиеся в отношении Украины, не исчезают, а только нарастают. Немцы снова обвинили французов в том, что те "много болтают", но "мало делают". С таким заявлением выступила глава комитета Бундестага по обороне Агнес Штрак-Циммерман.
Немецкий политик раскритиковала власти Франции, которые, по ее словам, очень много обещают Украине, но мало что из обещанного поставляют. Штрак-Циммерман подчеркнула, что вклад Франции в поддержку Украине не соответствует ее военному потенциалу. В общем, французы зажимают вооружения для Зеленского, тогда как немцы обеспечивают до 50% всей военной помощи Евросоюза Украине.
- заявила Штрак-Циммерман, призвав Францию "раскошелится" на помощь Киеву.
Между тем, отношения Франции и Германии в последне время действительно охладели, в Париже раскритиковали "наезды" Берлина из-за якобы недостаточной помощи Украине. Власти Франции недовольны заявлениями Шольца, который сует свой нос куда не следует, пытаясь заставить другие страны тратить средства на Украину. При этом в самой Германии с экономикой не все так хорошо, как рассказывает немецкий канцлер.