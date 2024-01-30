Постпред Ирана в ООН: Тегеран не имеет никакого отношения к удару по базе США

Источник изображения: topwar.ru

Иранская сторона опровергла обвинения, звучащие из Вашингтона, о том, что за недавней атакой на американскую базу на границе Иордании и Сирии стоит Тегеран.

В частности, как сообщает иранское информагентство IRNA, постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани отметил, что его страна не имеет никакого отношения к этому удару. По словам дипломата, он сделал это заявление в ответ на обвинения со стороны Соединённых Штатов о причастности Ирана к этому инциденту.

Напомним, что вчера Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американская база Эт-Танф, находящаяся в Сирии на стыке границ с Ираком и Иорданией, была атакована беспилотниками. В результате инцидента трое военнослужащих США погибли и более тридцати получили ранения. В Вашингтоне обвинили в атаке проиранские группировки, действующие в Сирии и Ираке.

Стоит отметить, что американские военные и их базы, в отличие от ВС России, находятся на территории Сирии незаконно. Однако этот факт власти США не смущает, но их смущает, что они попадают под обстрел «плохих» сирийцев или иракцев.

После обострения ситуации вокруг сектора Газа американцы, как главные союзники Израиля, все чаще стали попадать под обстрелы и атаки на территории Сирии и Ирака, где действительно имеются проиранские военные группировки.