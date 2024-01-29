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ТАСС

ВСУ заявили о желании бить переданным Западом оружием "вглубь территории РФ"

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Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа сообщил, что в таком случае события развивались бы успешнее для Киева

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинские войска действовали бы намного успешнее, если бы западные партнеры разрешили использовать переданное ими дальнобойное оружие "вглубь территории России". Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, в интервью Неижпапа заявил, что события развивались бы успешнее для Киева, "если бы Украина получила разрешение использовать переданное ей западное оружие для ударов по целям в глубине российской территории".

Западные партнеры после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев просит передавать ему дальнобойное оружие и одобрить поставки истребителей. Однако часть западных политиков с осторожностью относятся к идее поставок ВСУ ракет дальнего радиуса действия. В частности, Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. По информации немецких СМИ, Шольц опасается, что Киев будет использовать Taurus для ударов по объектам на российской территории.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками чудовищных военных преступлений. 

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