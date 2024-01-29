Войти
Военное обозрение

«Мы будем очень рады»: Главком ВМС Украины заявил о готовности принять в подарок от Британии два списываемых фрегата

603
0
0
Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа
Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Источник изображения: ВМС Украины

Нехватка моряков в Королевских ВМС Великобритании только на руку Украине, в Киеве уже заявили о готовности принять в подарок от британцев списываемые корабли. Об этом заявил главком ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Киев замахнулся на два фрегата, списываемые британским флотом из-за нехватки личного состава. Как писала британская пресса, экипажи двух кораблей будут расформированы и перенаправлены для обслуживания новейших фрегатов Type 26, а старые просто спишут из-за нехватки личного состава, хотя они могли бы служить еще много лет. Сейчас в Лондоне решают дальнейшую судьбу фрегатов Type 23 HMS Argyll и HMS Westminster. Их либо утилизируют, либо передадут союзникам. На Украине выступают за второй вариант и желательно бесплатно. Об этом заявил Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.

Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины), мы будем очень рады

- заявил адмирал.

У Британии имеется опыт передачи списываемых кораблей Украине. Еще до начала российской спецоперации Киев получил от Лондона два минных тральщика типа Sandown. На сегодняшний день эти два корабля, получивших названия "Чернигов" и "Черкассы", продолжают болтаться у берегов Великобритании, поскольку не могут быть переброшены в Черное море из-за закрытых Турцией проливов. Да и российский Черноярский флот внимательно отслеживает украинские корабли. Еще два тральщика того же проекта Британия планирует передать Киеву в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Турция
Украина
Проекты
Type 26
Похожие новости
06.11.2023
Шестой экспортер мира
27.10.2022
Блинкен призвал страны НАТО к дальнейшей поддержке Украины
20.06.2022
Не покладая рук, спасение утопающих, польский филиал ада
11.02.2022
Генсек Столтенберг: НАТО может разместить боевые группы в Румынии, в районе Черного моря
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
12.09.2017
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 00:36
  • 58847
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»