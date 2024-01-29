«Мы будем очень рады»: Главком ВМС Украины заявил о готовности принять в подарок от Британии два списываемых фрегата

Нехватка моряков в Королевских ВМС Великобритании только на руку Украине, в Киеве уже заявили о готовности принять в подарок от британцев списываемые корабли. Об этом заявил главком ВМС Украины Алексей Неижпапа.
Киев замахнулся на два фрегата, списываемые британским флотом из-за нехватки личного состава. Как писала британская пресса, экипажи двух кораблей будут расформированы и перенаправлены для обслуживания новейших фрегатов Type 26, а старые просто спишут из-за нехватки личного состава, хотя они могли бы служить еще много лет. Сейчас в Лондоне решают дальнейшую судьбу фрегатов Type 23 HMS Argyll и HMS Westminster. Их либо утилизируют, либо передадут союзникам. На Украине выступают за второй вариант и желательно бесплатно. Об этом заявил Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.
- заявил адмирал.
У Британии имеется опыт передачи списываемых кораблей Украине. Еще до начала российской спецоперации Киев получил от Лондона два минных тральщика типа Sandown. На сегодняшний день эти два корабля, получивших названия "Чернигов" и "Черкассы", продолжают болтаться у берегов Великобритании, поскольку не могут быть переброшены в Черное море из-за закрытых Турцией проливов. Да и российский Черноярский флот внимательно отслеживает украинские корабли. Еще два тральщика того же проекта Британия планирует передать Киеву в ближайшее время.