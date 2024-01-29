«Мы будем очень рады»: Главком ВМС Украины заявил о готовности принять в подарок от Британии два списываемых фрегата

Нехватка моряков в Королевских ВМС Великобритании только на руку Украине, в Киеве уже заявили о готовности принять в подарок от британцев списываемые корабли. Об этом заявил главком ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Киев замахнулся на два фрегата, списываемые британским флотом из-за нехватки личного состава. Как писала британская пресса, экипажи двух кораблей будут расформированы и перенаправлены для обслуживания новейших фрегатов Type 26, а старые просто спишут из-за нехватки личного состава, хотя они могли бы служить еще много лет. Сейчас в Лондоне решают дальнейшую судьбу фрегатов Type 23 HMS Argyll и HMS Westminster. Их либо утилизируют, либо передадут союзникам. На Украине выступают за второй вариант и желательно бесплатно. Об этом заявил Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.

Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины), мы будем очень рады

- заявил адмирал.

У Британии имеется опыт передачи списываемых кораблей Украине. Еще до начала российской спецоперации Киев получил от Лондона два минных тральщика типа Sandown. На сегодняшний день эти два корабля, получивших названия "Чернигов" и "Черкассы", продолжают болтаться у берегов Великобритании, поскольку не могут быть переброшены в Черное море из-за закрытых Турцией проливов. Да и российский Черноярский флот внимательно отслеживает украинские корабли. Еще два тральщика того же проекта Британия планирует передать Киеву в ближайшее время.