Украина впала в отчаяние, этим объясняется ее желание получить два списанных британских военных корабля, пишет автор статьи для infoBRICS. Лондону сделка может пойти на пользу, ведь она позволит избавиться от "военно-морского мусора". Киев же пытается оттянуть неизбежное – победу Москвы.

Недавно украинский чиновник заявил, что Киев будет рад получить списанные британские корабли, которые уже давно не используются по прямому назначению. Этот случай наглядно демонстрирует, что неонацистский режим истощен и остро нуждается в новом вооружении для продолжения прокси-войны с Россией.

Об этом заявил украинский вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Sky News. Кстати, ранее британские СМИ уже писали, что два военных фрегата HMS Westminster и HMS Argyll пойдут в утиль из-за износа и отсутствия нужды в них. Эти корабли требуют колоссальных затрат на техническое обслуживание, а также высококвалифицированных специалистов для обеспечения их работоспособности, поэтому выгоднее их разобрать и использовать в качестве доноров деталей для других кораблей, чем поддерживать такое "жалкое" существование.

Речь идёт о фрегатах Type 23 – устаревших кораблях, которые уже заменяются более новыми и более эффективными моделями. HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, а HMS Argyll – ещё раньше, в 1987 году. Несмотря на то, что эти фрегаты участвовали в нескольких стратегических операциях, сейчас, похоже, нет никакого резона продолжать их эксплуатировать, поэтому британское командование приняло решение их списать.

"Всегда волнительно, когда корабли с долгой историей подходят к концу своего срока службы. Ими и моряками, входившими в их экипажи, гордится вся страна. Но вывод из эксплуатации – правильное решение. Новые фрегаты Type 26 вступят в строй до того, как эти корабли будут переоборудованы", – сообщается в британских СМИ.

Однако у Великобритании, судя по всему, есть план, согласно которому вместо уничтожения корабли будут переданы Киеву. Неижпапа признал, что Украина заинтересована в этом предложении и что он был бы "счастлив", если бы Лондон передал эти фрегаты ВСУ.

"Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам [Украины], мы будем очень рады", – заявил Неижпапа.

Многие аналитики и журналисты не прошли мимо слухов, курсирующих на протяжении последних дней, о том, что Лондон может передать два списанных фрегата Украине. Ранее Великобритания не смогла создать с Норвегией новую военно-морскую коалицию для поддержки Киева и отправить ему два минных тральщика. Турция их не пропустила через проливы Босфор и Дарданеллы.

Лондон "в долгу" перед Украиной за невыполненное обещание – поставить новые корабли. Более того, оба фрегата Type 23 теперь бесполезны и выкачивают деньги из британской казны. Таким образом, единственным разумным решением было бы отдать эти корабли Киеву и тем самым выполнить своё обещание о предоставлении военно-морской помощи.

Но эта "помощь", судя по всему, просто "медвежья услуга" – эффективность в боях на Чёрном море этих старых и практически вышедших из строя кораблей будет нулевой. Другими словами, Великобритания хочет просто избавиться от своего "военно-морского мусора", а Киев и рад заполучить себе такой "подарок".

Это ещё раз подтверждает, что Украина находится в отчаянном положении. Учитывая сокращение военной помощи со стороны Запада, Киев готов принять от своих спонсоров буквально "всё что угодно" – даже списанные корабли. Неонацистский режим не может сесть за стол переговоров с Москвой, поскольку является инструментом прокси-войны НАТО против России. Он нуждается в любой доступной помощи, чтобы продолжать сражаться, но тем самым лишь откладывает неизбежный исход – победу России.

Кроме того, Запад, включая Великобританию, которая активно участвует в операциях под руководством США в Красном море, больше озабочен ситуацией на Ближнем Востоке и Израилем. Украина же должна довольствоваться "мусором" – некачественным, устаревшим оружием. Объёмы помощи марионеточному режиму в Киеве будут всё меньше и меньше. Очевидно, что Запад никогда по-настоящему не заботился об Украине, а только использовал её в борьбе против России.

Автор статьи: Lucas Leiroz (Лукас Лейрос) – журналист, исследователь Центра геостратегических исследований, геополитический консультант.