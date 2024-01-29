США готовятся разместить в Великобритании ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны России (The Telegraph UK, Великобритания)

После вывода ядерного оружия из Британии в 2008 году Соединенные Штаты решили вернуть его обратно, пишет The Telegraph. Но такие планы понравились не всем жителям туманного Альбиона. Читатели газеты встретили идею резкими комментариями.

Впервые за 15 лет Соединенные Штаты планируют разместить ядерное на территории Великобритании в связи с ростом угрозы со стороны России. Об этом говорится в документах Пентагона, с которыми изданию Telegraph удалось ознакомиться.

Контракты на поставку различных средств для нового объекта на базе Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк подтверждают, что Соединенные Штаты намерены разместить там ядерные боеголовки, мощность которых втрое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Соединенные Штаты убрали ядерные ракеты с территории Великобритании в 2008 году, решив, что угроза холодной войны со стороны Москвы осталась в прошлом.

Сообщения о планах Америки размесить ядерное оружие в Великобритании поступили вслед за предупреждениями о том, что странам НАТО необходимо готовить своих граждан к возможной войне с Россией.

На прошлой неделе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) заявил, что обычным гражданам следует начать готовиться к полномасштабной войне с Россией, которая может начаться в течение следующих 20 лет и которая полностью изменит их жизнь.

Глава британской армии генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders) тоже предупредил, что в случае войны с Россией необходимо будет мобилизовать население страны, поскольку армия слишком мала. Даунинг-стрит даже пришлось выступить с заявлением, чтобы опровергнуть информацию о введении воинской службы по призыву.

В пятницу вечером Борис Джонсон поддержал призыв генерала Сандерса к созданию гражданской армии и пообещал вступить в нее, если Великобритания окажется втянутой в войну с Россией.

Министр ВМС США Карлос Дель Торо (Carlos Del Toro) призвал Великобританию "переоценить" размер своих вооруженных сил. В пятницу Даунинг-Стрит попыталась отстоять масштабы военных расходов правительства, указав, что "по величине расходов на оборону Великобритания занимает второе место в НАТО и первое место в Европе".

Возвращение американского оружия в Великобританию является частью общенатовской программы по развитию и модернизации ядерных объектов в ответ на рост напряженности в отношениях с Кремлем после начала его специальной военной операции на Украине.

Россия заявила, что размещение американского оружия в Великобритании будет рассматриваться Москвой как "эскалация" и повлечет за собой принятие "компенсирующих контрмер".

Помимо конфликта на Украине, Запад сталкивается с растущими угрозами, исходящими от Ирана и Северной Кореи, которые за последние годы сблизились с Москвой.

В пятницу Великобритания, Франция и Германия осудили Иран за запуск нового спутника для наведения ракет большой дальности. Тегеран обогащает уран, чтобы в дальнейшем была возможность использовать его в разработке ядерного оружия.

Тем временем Соединенные Штаты и Великобритания наносят в Красном море авиаудары против йеменских повстанцев-хуситов — членов поддерживаемого Ираном движения, которые атакуют контейнеровозы предположительно в ответ на военное наступление Израиля в секторе Газа.

Отголоски холодной войны

Неотредактированные документы, размещенные на сайте закупок Министерства обороны США, раскрывают планы по развертыванию "ядерной миссии" на авиабазе ВВС Лейкенхит, где в период холодной войны размещалось ядерное оружие.

Пентагон отказался комментировать слухи о том, что новый объект для безопасного размещения ядерного оружия, впервые упомянутый в бюджетных документах в прошлом году, будет создан на этой военной базе, находящейся в ведении ВВС США, чтобы Соединенные Штаты разместили там тактическое ядерное оружие, которое могут запускать истребители F-35.

Судя по терминам, используемым в документах, Пентагон уделяет большое внимание необходимости обеспечения безопасности хранения ядерного оружия, когда оно не используется.

Согласно документам, Пентагон заказал новое оборудование для базы, в том числе специальные щиты, предназначенные для защиты военнослужащих от атак на "ценные активы". Строительство нового жилого комплекса для американских военнослужащих, работающих на этом объекте, начнется в июне.

Ожидается, что на базе в Лейкенхите будут размещены гравитационные бомбы B61-12, мощность которых достигает 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

После начала украинского конфликта в своем обзоре ядерной стратегии США Пентагон отметил, что он стал "очевидным напоминанием о наличии ядерного риска в условиях современного конфликта", и предупредил о "ядерных угрозах для страны, а также для союзников и партнеров США".

Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "усилят свою военную позицию в Европе, чтобы реагировать на изменения в обстановке безопасности".

Пентагон уже объявил о планах разместить две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, способных нести ядерное оружие, в составе 48-го истребительного авиаполка на авиабазе Лейкенхит.

В октябре американские чиновники запросили у Конгресса разрешение начать разработку новой более мощной бомбы B61, аргументировав это тем, что более мощное оружие "обеспечит президента дополнительными средствами для нанесения ударов по более сложным военным целям и целям большой площади".

Документы, свидетельствующие о решении разместить ядерные боеголовки в Великобритании, были опубликованы на сайте государственных закупок США.

Согласно сообщению, опубликованному в августе, частный подрядчик должен был отправить сторожевые кабинки и специальные щиты для защиты военнослужащих 48-й эскадрильи сил безопасности от "насильственного проникновения и баллистической атаки" на объекте для хранения ядерного оружия.

"Новая ядерная миссия 48-й эскадрильи сил безопасности должна действовать в условиях баллистической защиты", — говорилось в документах.

В тексте другого контракта, опубликованного во вторник, сообщалось об установке гидравлических пандусов для разгрузки транспортных средств и пояснялось, что новые F-35 и требования обеспечения безопасности "обуславливают необходимость замены этих необходимых сооружений".

Комментируя прошлогодний бюджетный документ, в котором были изложены планы строительства на авиабазе ВВС Лейкенхит общежития стоимостью 50 миллионов долларов для военных, обеспечивающих безопасное хранение, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ответ на возвращение американского ядерного оружия в Великобританию Москва предпримет ряд "контрмер".

"Если этот шаг будет реализован, он будет воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведет к ровно противоположному направлению от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы", — сказала она.

"В условиях перехода США и НАТО к открыто конфронтационному курсу на нанесение России, как они заявляют, стратегического поражения, указанная практика и ее развитие вынуждают нас на компенсирующие контрмеры, призванные надежно защитить интересы безопасности нашей страны и ее союзников", — продолжила она.

Строительство нового объекта также может быть оспорено в суде. Представители Движения за ядерное разоружение утверждают, что Министерство обороны не провело необходимую оценку воздействия этого проекта на окружающую среду, прежде чем одобрить строительство.

В настоящее время американские боеголовки размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции в соответствии с соглашением НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

"Соединенные Штаты регулярно модернизируют свои военные объекты в странах-союзниках. Эта деятельность часто сопровождается публикацией несекретной административной бюджетной документации", — сообщил представитель Пентагона.

"Эти документы не содержат никаких прогнозов и не предназначены для раскрытия каких-либо конкретных позиций или деталей базирования".

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не подтверждать и не отрицать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте".

Комментарии читателей Telegraph:

Michael Taylor

После того, как Байден ушел из Афганистана, бросив своих союзников по НАТО в беде, неужели вы действительно хотите, чтобы он контролировал ядерное оружие, находящееся на нашей территории? В данный момент Соединенные Штаты — это в лучшем случае ненадежный союзник.

Kelvin Saunders

Зачем нам нужны американские бомбы? Нам не стоит усугублять недоверие между Европой и Россией.

Michael Taylor

А какая нам в этом польза? Этот "Пластиковый Пэдди" Байден нам не друг. Пусть он размещает свои ядерные боеголовки в Ирландии.

Barry Guevara

Я искренне пытаюсь понять, зачем России может понадобиться вторгаться в Западную Европу. У нас нет природных ресурсов, которые им нужны, а наши города — просто помойки. В Западной Европе нет ничего такого, чего не было бы у России. Можно сказать, что это альянс глобалистов хочет напасть на Россию, но кто знает. Как многие уже говорили, сейчас самая серьезная угроза находится у нас внутри, и по этому поводу никто ничего не делает.

Edward Fitzgerald

А как насчет диалога с Путиным? Это может стать хорошей отправной точкой.

Tony Hodgkinson

Проблема вовсе не в России, наша проблема — это внутренний враг.

Автор статьи: Тони Дайвер (Tony Diver)