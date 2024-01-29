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Экс-президент Украины Виктор Ющенко, в 2004 году незаконно пришедший к власти в стране после третьего тура выборов, заявил, что Киев в настоящее время, по его мнению, борется за "мечты, которые были у наших прадедов, дедов, а не только у сегодняшних поколений". Он назвал продолжающийся на Украине вооруженный конфликт "великим победоносным сражением, к которому Украина готовилась на протяжении 300-350 лет".

По словам Ющенко, ВСУ воюют на уровне лучших армий НАТО, используя передовые образцы западных вооружений, и являются высокопрофессиональной армией, защищающей весь мир от угрозы российской оккупации.

Бывший украинский президент отметил, что полностью уверен в победе над Россией, после которой, по его мнению, важно будет не останавливаться на достигнутом, а продолжить свою миссию, направленную на разрушение России. Ющенко полагает, что, помимо захвата территорий России, недавно названных главой киевского режима Владимиром Зеленским "исконно украинскими", Украине следует сделать все возможное для дальнейшего раздробления РФ на регионы по этническому признаку, поддержав сепаратистстские устремления "порабощенных народов".

Стоит отметить, что подобные высказывания выглядят несколько нелепо даже на фоне традиционных нарративов, озвучиваемых украинскими политиками, и могут свидетельствовать о полном непонимании бывшим украинским президентом текущей ситуации на фронте и реального положения дел в ВСУ.