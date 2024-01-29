НАТО начала экспансию в Азию под абсурдным предлогом: "Китай наступает" (Global Times, Китай)

Global Times: НАТО начала военные учения и взяла курс на Азию

Развязав затяжной конфликт в Европе, НАТО взяла курс на Азию, пишет Global Times. При этом генсек блока Столтенберг заявил, что это "не альянс движется в Азию, а Китай приближается к нему". Государствам региона самое время насторожиться.

В среду НАТО начала военные учения Steadfast Defender 2024, крупнейшие со времен холодной войны. В маневрах участвуют примерно 90 тысяч военнослужащих из 31 страны Североатлантического альянса и Швеции, упражнения будут проводиться до 31 мая. Как передают российские СМИ, НАТО впервые открыто признала, что это мероприятие — ответ на "атаку Москвы", который транслирует западному населению мысль о "неизбежности этой войны".

На фоне учений — два важных обстоятельства: начало третьего года украинского кризиса и президентские выборы в США. Вооруженные действия между Москвой и Киевом не утихают. Учитывая, что ВСУ регулярно терпят неудачи на поле боя, НАТО, как разжигатель текущего конфликта, сделала свой выбор и решила оказать на Кремль военное давление. Эксперты уверены, что цель альянса состоит в продолжении формирования образа "российской угрозы". Более того, он хочет заручиться поддержкой европейских граждан в отношении своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономический натиск на Москву.

Эти учения НАТО еще сильнее усилят напряженность в Европе, считает Ван Сяньцзю (Wang Xianju), старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского народного университета. Конфликт между Россией и Украиной идет уже два года, а международное сообщество ратует за мир. Однако Североатлантический альянс идет против ветра, провоцируя Москву и оказывая на нее давление с помощью масштабных военных маневров. Это делает его причиной для конфронтации на всей планете.

Между тем внимание и силы администрации Байдена все в большей мере уходят на предстоящие президентские выборы, что мешает Соединенным Штатам продолжать поддерживать действия Украины на поле боя. Финансовой и военной помощи, которую сейчас способны предоставить западные союзники, недостаточно, чтобы Киев мог сопротивляться Москве. Это значит, что Североатлантический альянс использует крупные военные учения для сдерживания России.

НАТО уже мало своих владений в Европе и Северной Америке, поэтому она постоянно пытается расширить границы, заманивая к себе государства Азиатско-Тихоокеанского региона — такие как Япония и Южная Корея, которые уже сели на борт корабля альянса. Организация Североатлантического договора даже последовала сценарию Соединенных Штатов, начав раздувать "китайскую угрозу" и вмешиваться в дела Азии. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не движется в Азию, это Китай приближается к нему. Его донельзя абсурдный аргумент — это часть плана по подготовке общественного мнения к дальнейшей экспансии организации в АТР. Бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг (Paul Keating) как-то сказал, что европейцы воюют друг с другом большую часть трех последних столетий, они породили две мировые войны в прошлом веке, и "экспорт этого вредоносного яда в Азию будет сродни чуме".

НАТО — представитель и блюститель американских интересов, заявил военный эксперт Сун Чжунпин (Song Zhongping). В альянсе фактически доминирует воля США, организация охвачена паникой и напряжением, порожденными Соединенными Штатами, она — и топор, и копье, и лопата Вашингтона. НАТО утверждает, что действия Китая нарушают "центральные принципы демократии, верховенства закона и свободы слова альянса", и своими словами она вторит США, которые навешивают на Россию и Поднебесную ярлык "оси зла".

Будучи продуктом холодной войны, после ее завершения НАТО должна была отправиться на свалку истории. Тем не менее под американским влиянием она не только сумела обострить кризис в Европе, но и запланировала экспансию в Азию. Государства региона должны сохранять бдительность по этому вопросу.