Войти
РИА Новости

"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО

595
0
0
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Вступление Финляндии в НАТО несет прямую угрозу для Санкт-Петербурга и ставит крест на безъядерном статусе Балтики. К такому выводу в статье журнала Economist пришел экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо. Китай уже неоднократно предостерегал мировое сообщество от дальнейшего расширения НАТО. О том, почему это беспокоит Пекин, — в материале РИА Новости.

Меньше безопасности

В четверг президент Финляндии Саули Ниинисте и глава правительства Санна Марин сообщили, что заявку на вступление в НАТО нужно подать безотлагательно. По их мнению, присоединение к альянсу укрепит безопасность государства. Правительство Швеции на заседании 16 мая утвердит аналогичное решение. Таким образом, скандинавские соседи России отказываются от нейтралитета. Это беспокоит не только Москву, но и Пекин.

"Войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга, — пишет Чжоу Бо. — Но чем популярнее НАТО, тем меньше безопасности в Европе. Если главный страх — российское ядерное оружие, зачем неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность, которая теперь в прошлом, возможна только в сотрудничестве с Россией".

При этом Чжоу Бо подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине открыл у НАТО второе дыхание. Так, в феврале канцлер Германии Олаф Шольц создал специальный оборонный фонд в 100 миллиардов евро и объявил, что Берлин будет тратить на оборону два процента ВВП в год — в соответствии с требованием Брюсселя.

Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше

Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Andrew Greenwood

Пообещали увеличить военные расходы и другие члены альянса. По мнению китайского эксперта, это пагубным образом скажется не только на европейской, но и на мировой безопасности.

Военная и экономическая угроза

Китай вроде бы далеко, особых споров со странами НАТО нет, экономические связи с Западом очень тесные. Почему же Пекин так возражает против экспансии Североатлантического блока?

Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше

Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort

"Дело в том, что расширение за счет Финляндии и Швеции — это не следствие специальной военной операции России на Украине, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Их втягивали в альянс с 1990-х, когда запустили программу "Партнерство ради мира". С тех пор вся политическая и военная элита этих стран полностью поменялась на прозападную и проамериканскую. Напомню, что в 2020-м Йенс Столтенберг, рассказывая о новой стратегии НАТО до 2030-го, подчеркнул, что это уже не только европейский военный союз. Не случайно на саммиты в Брюссель регулярно ездят представители Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии. Там и не думают скрывать, что хотят расширить сферу влияния на все континенты. Естественно, это беспокоит Пекин".

Леонков добавил, что Китай рассматривает расширение НАТО и как экономическую угрозу. В Пекине внимательно наблюдают за тем, как США под предлогом военной помощи Украине принуждают европейских союзников отказываться от советских вооружений, обещая взамен прислать американские.

Пентагон планирует "подсадить" Финляндию и Швецию на собственное оружие. Вашингтон накачивает собственный ВПК дополнительными заказами, усиливает экономическое могущество и увеличивает конкурентные преимущества перед Пекином на международной арене. Разумеется, это не нравится стремительно развивающемуся Китаю.

Вероятный противник

Эксперт напомнил: Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине 4 февраля подтвердили стратегическое партнерство двух сверхдержав, координацию усилий на международной арене, а США назвали гегемоном и мировым меньшинством.

Китай и Россия готовы вместе выступить "против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах". По сути, Пекин прямо заявил Западу, что военных баз у своих границ не потерпит и в этом полностью солидарен с Москвой.

НАТО видит в Китае потенциального противника. Еще два года назад генсек альянса Йенс Столтенберг указал: тесное сотрудничество Москвы и Пекина — серьезная угроза для Брюсселя.

Бомбардировщик ВВС США B52 на военной авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорде. 29 марта 1999 года

Источник изображения: © AP Photo / Alastair Grant

При этом НАТО не нравится, что Китай скоро "станет крупнейшей экономикой в мире", а также то, что у КНР "второй крупнейший оборонный бюджет", "значительные инвестиции в современный военный потенциал". В частности, в ракеты, которые "могут долететь до всех стран — членов альянса".

Столтенберг отметил, что Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, а также опережает Запад в создании инфраструктуры информационных сетей 5G. И все больше сотрудничает с Россией, которая "стремительно наращивает военную мощь". Это прямая угроза, поэтому альянс должен реагировать на усиление влияния КНР и дружбу Пекина с Москвой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Китай
Польша
Россия
США
Тайвань
Украина
Финляндия
Швеция
Южная Корея
Япония
Продукция
B-52
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
29.11.2021
НАТО в трехполюсном мире
10.11.2021
Как сохранить статус? Россия в мировом порядке после окончания холодной войны
14.06.2021
L'OBS (Франция): Китай и Россия против США — это начало новой холодной войны
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
15.05.2017
Какой будет третья мировая
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 16:54
  • 26128
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО