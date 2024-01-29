Минобороны США заключило новые контракты на модернизацию военных кораблей, включая атомный авианосец «Гарри Трумэн»

США займутся ремонтом и модернизацией целого ряда военных кораблей своих военно-морских сил. Министерство обороны США заключило соответствующие контракты на общую сумму более 1,85 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

Согласно информации американского военного ведомства, модернизацией и ремонтом военных кораблей займутся 10 организаций. Общая сумма модернизационных работ составит 944 миллиона долларов. Эти средства будут выделены на модернизацию кораблей, не оснащенных атомными установками.

Отдельно Пентагон оплатил ремонтные работы и «перезарядку топлива» на атомном авианосце «Гарри Трумэн». Эти работы обойдутся американскому военному ведомству в 913 миллионов долларов. Авианосец «Гарри Трумэн» был спущен на воду в 1996 году, его портом приписки является Норфолк.

За свою историю авианосец выполнял различные боевые задачи, в первую очередь на Ближнем Востоке – в регионе Персидского залива, в Средиземном море. В частности, в 2018 году самолеты, взлетавшие с авианосца «Гарри Трумэн», наносили удары по объектам радикальных группировок на территории Сирии.

В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение не списывать пока авианосец из состава военно-морских сил страны. Однако уже тогда эксперты предупредили, что если оставить корабль в составе флота, то это обойдется американской казне примерно в 20 миллиардов долларов, поскольку ему требуются серьезные ремонтные и модернизационные мероприятия.

Решение модернизировать свои корабли США принимают на фоне нарастания напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как считают многие эксперты, американскому флоту предстоит играть важную роль в случае прямой конфронтации с Китаем в зоне Тайваньского пролива или в другом регионе Тихого океана.