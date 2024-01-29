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ТАСС

WP: планы США по Украине нацелены на оборону, а не на возвращение территорий в 2024 году

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В статье газеты говорится, что Вашингтон разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Киева

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По словам ее источников, "администрация [президента США Джо] Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе". По сведениям газеты, "эти планы не предполагают значительных приобретений Украины" в том, что касается попыток вернуть контроль над утраченными территориями.

В статье говорится, что Вашингтон разрабатывает "новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплению украинских вооруженных сил и экономики". 

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Страны
Россия
США
Украина
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