WP: планы США по Украине нацелены на оборону, а не на возвращение территорий в 2024 году

В статье газеты говорится, что Вашингтон разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Киева

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По словам ее источников, "администрация [президента США Джо] Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе". По сведениям газеты, "эти планы не предполагают значительных приобретений Украины" в том, что касается попыток вернуть контроль над утраченными территориями.

В статье говорится, что Вашингтон разрабатывает "новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплению украинских вооруженных сил и экономики".