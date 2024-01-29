Войти
ТАСС

МИД РФ: поставки Нидерландами истребителей F-16 на Украину не повлияют на ход СВО

601
0
0
Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Как сообщили в ведомстве, "есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Планируемые поставки Нидерландами истребителей F-16 Украине не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы, присланные на пресс-конференцию Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать Украине истребители F-16. Есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков. Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого "контрнаступа", - отметили в дипведомстве.

Там подчеркнули, что Нидерланды и их партнеры, намеревающиеся так же передать Украине истребители, "все глубже увязают в украинском конфликте" и становятся соучастниками военных преступлений Киева. "В Гааге и других европейских столицах не могут не понимать, что столь безответственные шаги провоцируют затягивание и эскалацию боевых действий, жертвами которых становятся мирные жители, и собственноручно способствуют многократному увеличению рисков прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, что со всей очевидностью не отвечает интересам безопасности Европы", - добавили в МИД РФ.

Особый цинизм ситуации, как указал в министерстве, состоит в том, что Киеву будут поставляться "отработавшие свой ресурс машины, а на вооружение нидерландских ВВС закупаются в США новые F-35". "Налицо беспринципный прагматизм западных кураторов преступного киевского режима. И чем дальше, тем более очевидно, что замешан он на деньгах и на крови", - заключили в МИД РФ. Там также обратили внимание, что действия Нидерландов по этому вопросу идут вразрез с коренными интересами жителей страны, и "официальная Гаага в очередной раз дискредитирует себя и демонстрирует неспособность выступать на международной арене в качестве самостоятельного и ответственного игрока". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
16.10.2023
Посол России заявил, что Гаага закрывает глаза при поставках F-16
10.10.2023
«Логистический кошмар»: почему Украина не готова к поставкам F-16
22.08.2023
В НАТО назвали условие передачи Киеву истребителей F-16
14.07.2023
Сунак: обучение украинских пилотов в Великобритании начнется в ближайшие недели
16.06.2023
Лавров взбесил западную пропаганду, сделав жесткое предупреждение США
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 00:36
  • 58847
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»