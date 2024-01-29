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ТАСС

Путин заявил, что в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек от РФ

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Источник изображения: Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Президент России отметил, что такой механизм "как любой государственный механизм работает так, с известными административными издержками"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки, это 2 тыс. км и свыше 600 тыс. человек с российской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами - участниками СВО.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая - почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный", - сказал Путин.

Он отметил, что такой механизм "подчас, надо сказать, как любой государственный механизм, работает так, с известными административными издержками".

На встрече президент предложил обсудить, что нужно сделать дополнительно, чтобы таких сложностей было меньше и чтобы свести их к нулю. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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