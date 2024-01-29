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Поставки модернизированных F-35 перенесут

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Navy/Kyra Helwick

Поставки истребителей пятого поколения F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3) будут перенесены на осень 2024 года. Об этом сообщает издание Defense News.

О переносе поставок заявил во время телеконференции, посвященной финансовым результатам, генеральный директор корпорации Lockheed Джим Тайклет. По его словам, в 2024-м компания поставит заказчикам от 75 до 110 единиц F-35, тогда как обычно ежегодно отгружает примерно 150 истребителей.

В декабре издание сообщило, что Lockheed Martin построила меньше половины заказанных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II с пакетом модернизации TR-3 из-за задержек поставок, которые объясняют недостатком ключевых деталей.

В том же месяце член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман предупредил, что задержки с модернизацией истребителя пятого поколения F-35 будут иметь каскадный эффект.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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