Поставки модернизированных F-35 перенесут

Поставки истребителей пятого поколения F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3) будут перенесены на осень 2024 года. Об этом сообщает издание Defense News.

О переносе поставок заявил во время телеконференции, посвященной финансовым результатам, генеральный директор корпорации Lockheed Джим Тайклет. По его словам, в 2024-м компания поставит заказчикам от 75 до 110 единиц F-35, тогда как обычно ежегодно отгружает примерно 150 истребителей.

В декабре издание сообщило, что Lockheed Martin построила меньше половины заказанных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II с пакетом модернизации TR-3 из-за задержек поставок, которые объясняют недостатком ключевых деталей.

В том же месяце член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман предупредил, что задержки с модернизацией истребителя пятого поколения F-35 будут иметь каскадный эффект.