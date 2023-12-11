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В США предупредили о задержке модернизации F-35

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Источник изображения: Фото: forsvaret.dk

Задержки с модернизацией истребителя пятого поколения F-35 будут иметь каскадный эффект, предупредил член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман. Об этом сообщает Defense News.

Парламентарий выразил разочарование из-за неоднократных задержек с обновлением аппаратного и программного обеспечения Technology Refresh 3 (TR-3) самолета. По его словам, затягивание модернизации создаст серьезные проблемы с планированием обновления истребителя до версии Block 4.

В ноябре первый серийный истребитель пятого поколения F-35 с неполной версией пакета обновления аппаратного и программного обеспечения TR-3 совершил испытательный полет на заводе Lockheed Martin в штате Техас.

В июле Defense News сообщило, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в 2023 году не успеет поставить заказчикам примерно 50 истребителей пятого поколения, что снизит ее выручку на сотни миллионов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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