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В США испытали частично обновленный F-35

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Истребитель ВС США F-35Lightning II
Истребитель ВС США F-35Lightning II.
Источник изображения: invoen.ru

Первый серийный истребитель пятого поколения F-35 с неполной версией пакета обновления аппаратного и программного обеспечения (ПО) Technology Refresh 3 (TR-3) совершил испытательный полет на заводе Lockheed Martin в штате Техас. Об этом пишет Defense News.

В офисе программы F-35 рассматривают частичные обновления в качестве шага, который позволит правительству США начать приемку последней версии истребителя после многомесячной задержки. Там добавили, что в будущем неполную версию ПО можно будет расширить.

Отмечается, что обновление самолетов до уровня TR-3 задерживается из-за сложностей с интеграцией новых элементов в оборудование F-35. Изначально эксплуатацию TR-3 планировали начать в апреле, но позже дату перенесли на 2024 год. При этом компания Lockheed Martin начала выпуск самолетов с обновлением TR-3, которые не принял Пентагон, в конце июля. Сейчас эти истребители хранят на заводе компании в Техасе.

В пакет TR-3 входят улучшенные дисплеи и оборудование, повышающее вычислительную мощность аппаратуры F-35. TR-3 является промежуточным шагом перед обновлением Block 4, которое расширит возможности самолета и позволит F-35 использовать новое оружие большой дальности.

В сентябре издание Breaking Defense писало, что Военно-воздушные силы США выбрали компанию Northrop Grumman в качестве разработчика перспективной ракеты класса «воздух-земля» Stand-in Attack Weapon (SiAW) истребителя F-35.

Оружие России

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
Истребитель 5 поколения
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