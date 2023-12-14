Войти
Lenta.ru

В США объяснили задержку поставок модернизированных F-35

92
0
0
Истребитель ВС США F-35Lightning II
Истребитель ВС США F-35Lightning II.
Источник изображения: invoen.ru

Американская компания Lockheed Martin построила меньше половины заказанных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3). Задержку поставок объясняют недостатком ключевых деталей, пишет Defense News.

Исполнительный директор программы F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт в ходе слушаний в подкомитете по тактической авиации и сухопутным войскам Палаты представителей отметил, что компания получила контракт на поставку 52 самолетов F-35 TR-3 до конца 2023 года, но собрала только 21 самолет.

По его словам, темпы производства некоторых компонентов для самолета оказались ниже ожидаемых. Шмидт подчеркнул, что остальные F-35 находятся на заводе компании в ожидании недостающих деталей.

В пакет TR-3 входят улучшения аппаратной и программной части F-35. В частности, самолет получит новые дисплеи и оборудование, которое повысит вычислительную мощность бортового оборудования. Это позволит модернизировать самолеты до уровня Block 4, который даст возможность F-35 нести новое вооружение, а также повысит эффективность средств радиоэлектронной борьбы и распознавания целей.

Ранее в декабре член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман предположил, что задержки с модернизацией истребителя F-35 будут иметь каскадный эффект. По его словам, затягивание модернизации TR-3 создаст проблемы с планированием обновления до уровня Block 4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
17.03.2022
Пентагон запросит меньше самолетов Lockheed F-35 на 2023 год - Bloomberg
17.04.2019
Индия собирается приобрести авианосец у Великобритании
11.01.2019
Глава Пентагона нецензурно выругался в адрес F-35
10.02.2015
Корейский истребительный тендер приостановили из-за нехватки участников
29.02.2012
Правильный маркетинг
01.06.2011
Европа пытается выбить американский F-35 из 16-миллиардного турецкого плана
23.04.2009
Слабое место Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 01:15
  • 2
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 14.12 01:12
  • 57435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 22:12
  • 35
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС