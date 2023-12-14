В США объяснили задержку поставок модернизированных F-35

Американская компания Lockheed Martin построила меньше половины заказанных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3). Задержку поставок объясняют недостатком ключевых деталей, пишет Defense News.

Исполнительный директор программы F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт в ходе слушаний в подкомитете по тактической авиации и сухопутным войскам Палаты представителей отметил, что компания получила контракт на поставку 52 самолетов F-35 TR-3 до конца 2023 года, но собрала только 21 самолет.

По его словам, темпы производства некоторых компонентов для самолета оказались ниже ожидаемых. Шмидт подчеркнул, что остальные F-35 находятся на заводе компании в ожидании недостающих деталей.

В пакет TR-3 входят улучшения аппаратной и программной части F-35. В частности, самолет получит новые дисплеи и оборудование, которое повысит вычислительную мощность бортового оборудования. Это позволит модернизировать самолеты до уровня Block 4, который даст возможность F-35 нести новое вооружение, а также повысит эффективность средств радиоэлектронной борьбы и распознавания целей.

Ранее в декабре член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман предположил, что задержки с модернизацией истребителя F-35 будут иметь каскадный эффект. По его словам, затягивание модернизации TR-3 создаст проблемы с планированием обновления до уровня Block 4.