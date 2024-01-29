Глава МО ФРГ заявил, что Германии не хватает вооружений из-за поставок на Украину

Борис Писториус отметил, что переданные системы вернут обратно

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что у ФРГ не хватает вооружений из-за поддержки Украины.

"У нас слишком мало всего", - сказал Писториус в интервью газете Bild. "Мы передали Украине очень много систем, которые предназначались для нас. Но мы вернем их обратно. Однако это именно те временные рамки [для восстановления собственных запасов], о которых я говорил, которые мы затем открываем. Мы должны быстро закрыть их снова", - подчеркнул министр.

При этом глава оборонного ведомства Германии опроверг слова о том, что отдельные города страны можно защитить от нападения всего лишь за один день. "Нет, это неправда", - отметил Писториус. Он добавил, что ФРГ "способна защитить себя", однако ей "не хватает всего", в том числе и военнослужащих.

По этой причине у Писториуса нет принципиальных возражений для приема иностранцев в Бундесвер. "Мы говорим о детях второго, третьего поколения, у которых еще нет немецкого паспорта, но которые свободно говорят по-немецки, которые живут в этой стране и, возможно, готовы служить этой стране, в которой они выросли или растут", - констатировал он. Однако министр уточнил, что "речь не идет о призыве в Бундесвер людей, которые находятся в Германии всего три месяца или три года".

Бундесвер, по мнению Писториуса, как и все вооруженные силы Европы, "не готов к большой войне по численности". "Нам нужен рост. Цифры колеблются от 200 тыс. до 250 тыс. [военнослужащих]", - продолжил он.

Писториус также высказал мнение о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Я думаю, что нам, европейцам, следует сделать то, что мы должны были сделать много лет назад, 10 или 20 лет назад: инвестировать больше в нашу собственную безопасность, чтобы Европа инвестировала. Если мы сейчас посмотрим на эти американские выборы, как кролик на змею - это нам совсем не поможет! Нам нужно сделать домашнюю работу", - заключил глава Минобороны ФРГ.