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ВСУ используют дроны «Бобер» для атак на Россию. Чем опасны эти беспилотники?

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Украинский UJ-26 «Бобер»
Украинский UJ-26 «Бобер».
Источник изображения: Cabinet of Ministers of Ukraine

В ночь на 25 января на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что горела вакуумная установка. Официально причины возгорания не называют. При этом сообщалось, что завод атаковали три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Все аппараты сбила система противовоздушной обороны (ПВО), но обломки одного беспилотника упали на вакуумную колонную установку.


Украинский UJ-26 «Бобер».
Источник: Cabinet of Ministers of Ukraine

Для чего предназначен беспилотник «Бобер»

Первые сведения о барражирующем боеприпасе UJ-26 «Бобер» появились в мае 2022 года. Тогда опубликовали снимки аппарата, построенного по аэродинамической схеме «утка». Считается, что такая схема позволяет беспилотнику маневрировать, обходя зоны действия ПВО.

Разработанный компанией «УкрДжет» аппарат получил двигатель внутреннего сгорания, расположенный в задней части фюзеляжа. Дальность полета «Бобра» составляет 800-1000 километров, а максимальная скорость — 200 километров в час. Аппарат весом около 150 килограммов может находиться в воздухе до семи часов.

Заявленная стоимость одного дрона составляет около 108 тысяч долларов. В июле стало известно, что для ВСУ закупили 50 «Бобров».

Какое оружие несут дроны «Бобер»

Максимальная масса боевой части «Бобра» составляет 20 килограммов. Считается, что беспилотники «Бобер» несут советский кумулятивный заряд КЗ-6. Таким же зарядом был оснащен испанский дрон типа Columba, который Киев использовал при попытке атаковать объекты на территории России в ноябре. Помимо КЗ-6, дрон, который житель Смоленска нашел около своего земельного участка, получил около 1,2 килограмма взрывчатки C4.


Операторы БПЛА ВСУ.
Источник: Inna Varenytsia / Reuters

Заряд КЗ-6 весит три килограмма. В нем содержится до 1,8 килограмма взрывчатого вещества ТГ-40. КЗ-6 может пробить до 210 миллиметров брони или до 550 миллиметров железобетона.

Украинские беспилотники сбивают и подавляют средствами РЭБ

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что для борьбы с «Бобрами» используют средства ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, в августе 2023 года система ПВО поразила два дрона в районе подмосковных Можайска и Химок. Третий аппарат подавили средства РЭБ, после чего он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити». Позже стало известно, что для атаки использовали дроны «Бобер».

Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России по ПВО генерал-лейтенант Айтеч Бижев отметил, что ни одна страна в мире не имеет абсолютной защиты от дронов.

Чтобы любой беспилотный летательный аппарат был обнаружен вовремя, нужно постоянно действующее радиолокационное поле, работающее 24 часа в сутки, способное обнаружить муху, если она туда залетит. Но этого пока еще нет

Айтеч Бижев

генерал-лейтенант, бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России по противовоздушной обороне

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