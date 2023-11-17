Войти
Lenta.ru

Украина впервые атаковала территорию России новым беспилотником. Что о нем известно?

362
0
0
Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.
Источник изображения: @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили испанские беспилотники при попытке атаковать объекты на территории России. Житель Смоленска нашел один БПЛА около принадлежащего ему земельного участка.

Речь идет об испанском беспилотнике типа Columba. Аппарат нес кумулятивный заряд КЗ-6 и около 1,2 килограмма взрывчатки С-4. Дроны Columba производит испанская компания Spaitech.

ВСУ пытаются улучшить западное вооружение

Согласно размещенным на сайте организации данным, дальность полета Columba составляет 120 километров. По информации из открытых источников, расстояние от Смоленска до границы Украины составляет более 270 километров.

ВСУ переделывают изначально разведывательные аппараты в ударные на одесском «НПП Спайтек», утверждает Telegram-канал Shot. На сайте указано еще несколько характеристик модифицированного дрона. БПЛА может работать максимум два часа, поднимаясь на высоту до 3 километров. При этом аппарат способен развить скорость от 60 до 110 километров в час.

Испания помогает Украине готовить военных

В начале ноября стало известно, что зенитно-артиллерийский полк испанской армии проводит новый курс обучения нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk. Отмечается, что теоретико-практическое обучение осуществляется в Дос-Эрманасе (Севилья). В генштабе уточнили, что Hawk способен справиться как с самолетами, так и ракетами и беспилотными авиационными системами.

Весной около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины успешно прошли обучение в Испании, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Сообщается, что программа включала в себя пять курсов, в том числе огневую подготовку, тактику боя в черте города и населенных пунктах, оказание первой помощи, а также саперное дело.

Как указали в министерстве, Роблес отметила «хороший прогресс в обучении украинского персонала на территории Испании». После завершения подготовки 1,5 тысячи украинцев можно ожидать досрочного достижения годовой цели по обучению солдат и офицеров ВСУ, сказала министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
02.02.2023
Эпитафия для "Леопарда": сожжен русским роботом "Маркер" среди регионов РФ
27.01.2023
Алжир стремительно вооружается
18.12.2020
Контроль за ситуацией: РФ усиливает систему слежения в Черном море
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
08.01.2013
Короли океанов
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»