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Российский военный раскрыл подробности об украинских БПЛА «Бобер»

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БПЛА «Бобёр»
Украинский беспилотный летательный аппарат «Бобёр».
Источник изображения: discover24.ru

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Бобер» за четыре часа могут пройти расстояние до Подмосковья, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о силе «Бобров».

«Это достаточно большой беспилотник-камикадзе. Он сделан из композитных материалов. Дальность у него до тысячи километров. Скорость для такого изделия достаточно приличная — до 150 километров в час», — поделился он.

«Бобер» может где-то за четыре часа, если его запускать ночью, пройти расстояние до Калужской области или даже до Подмосковья

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

По словам Дандыкина, беспилотник несет несколько килограммов взрывчатых веществ.

«В основном эти "Бобры" уничтожаются средствами РЭБ и сбиваются, но кое-какие пока долетают. Наши военные уже разбираются с ними, а скоро разберутся окончательно. "Бобры" пойдут туда, где им положено быть, — на землю», — заключил он.

Ранее стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый в подмосковном Можайске в ночь на 23 августа, принадлежал к модели «Бобер».

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены системой противовоздушной обороны в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся со строящейся башней в «Москве-Сити».

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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