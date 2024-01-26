Обстановка мрачная. Россия одержала верх над НАТО и Украиной в важной битве (Business Insider, Германия)

BI: Россия победила в битве за боеприпасы на Украине

Россия одержала победу в битве за боеприпасы на Украине, Business Insider. Москва резко нарастила выпуск снарядов, в то время как Запад сокращает поставки Киеву. Странам НАТО не удается пополнять собственные запасы и одновременно помогать ВСУ.

На этой неделе НАТО объявила о планах увеличения запасов артиллерийских снарядов

Украинским войскам не хватает боеприпасов на поле боя, а Россия получила огневое превосходство

Высокопоставленный военачальник из Пентагона подчеркнул, что у Киева нет необходимых запасов

Российская военная операция на Украине длится почти два года и похоже на то, что Москва одерживает верх на очень важном направлении: в битве за боеприпасы.

Обстановка для ВСУ складывается все более мрачная. Украинские военные оказались в затруднительном положении, поскольку им не хватает снарядов на поле боя, а российские войска превосходят их в огневой мощи. Еще несколько месяцев тому назад все было иначе, но сегодня Киев уже не уверен в том, что западные партнеры будут и дальше оказывать ему военную помощь.

Помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер (Celeste Wallander) заявила на этой неделе, что Пентагон знает об этих проблемах, поскольку украинское военное командование делится с ним своими озабоченностями. Она отметила, что у ВСУ "нет необходимых запасов снарядов".

Самые важные среди них — артиллерийские боеприпасы. Прошлым летом Украина расходовала до 7000 снарядов в день, в то время как у России расход боеприпасов составлял 5000, о чем в понедельник сообщила газета New York Times со ссылкой на американских и западных аналитиков.

Но сейчас эта статистика претерпела серьезные изменения. Украина сегодня выстреливает всего 2000 снарядов в день, а Россия — почти 10 000 (Россия не дает официальных данных о количестве используемых в ходе СВО вооружений и боеприпасов. – Прим. ИноСМИ.). Это объясняется наращиванием производства на российских предприятиях.

"В конечном итоге, проблему с боеприпасами на Украине можно решить за счет увеличения производства в оборонной отрасли, — заявила во вторник Уолландер репортерам. — Мы работаем с союзниками и партнерами над наращиванием производства боеприпасов. Так что мы стараемся удовлетворить спрос".

Уже начата реализация ряда важных инициатив. Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о новых контрактах стоимостью 1,2 миллиарда долларов на закупку примерно 220 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы играют ключевую роль для Украины.

"Это показывает, что проверенные и испытанные натовские структуры совместных закупок приносят результат, — заявил Столтенберг репортерам. — Вооруженный конфликт на Украине стал битвой за боеприпасы. Поэтому важно, чтобы союзники по НАТО пополняли собственные запасы, одновременно продолжая помогать Украине".

Аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказали, что пока неясно, позволят ли эти натовские контракты отправить больше боеприпасов на Украину, или они предназначены исключительно для пополнения собственных запасов альянса. В долгосрочной перспективе важно и то, и другое.

"Западная военная помощь по-прежнему жизненно важна для Украины. Ее медленное сокращение или внезапное прекращение наверняка лишит Украину возможности защитить себя", — написали эти аналитики в оценке обстановки на поле боя.

Сокращение помощи, отметили они, приведет к тому, что "российская армия возьмет под контроль намного больше украинских территорий, а ее передовые базы приблизятся к границам стран-членов НАТО".

"Пополнение натовских запасов — это важная мера. По оценке Института изучения войны, альянсу необходимо довооружиться, чтобы предотвратить, а при необходимости и сорвать возможные в будущем удары России на восточном фланге НАТО" (Россия всегда заявляла, что у нее нет планов вооруженного противостояния с НАТО. – Прим. ИноСМИ.), — заявили аналитики.

Но попытки увеличить производство боеприпасов предпринимает не только НАТО. Страны Евросоюза тоже стремятся обеспечить Киев крайне необходимыми артиллерийскими боеприпасами, а украинское руководство просигнализировало о своем желании увеличить выпуск оборонной продукции внутри страны и за рубежом.

"Все составляющие тылового обеспечения необходимо ускорить", — заявил в этом месяце в своем ежедневном обращении к нации украинский президент Владимир Зеленский. Перед этим у него состоялась встреча с военно-политическим руководством страны, и был проведен анализ наличия артиллерийских снарядов.

"Мы обсудили запуск новых линий по производству оружия и боеприпасов на Украине — на наших предприятиях совместно с партнерами", — сказал он.

Сейчас главное неизвестное — это перспективы американской военной помощи Украине. Дополнительный пакет средств на эти цели застрял в Конгрессе, хотя администрация Байдена неоднократно заявляла о его настоятельной необходимости для Киева.

Руководство Пентагона утверждает, что в отсутствие дополнительных средств Вашингтон не сможет поставлять Киеву оружие в тех же объемах и теми же темпами, как он делал это с началом вооруженного конфликта. Последствия от прекращения помощи будут невероятно серьезными, предупреждают американские и украинские официальные лица. Кое-кто даже заявляет, что если поставки не будут продолжены, украинцы потерпят поражение.

"Отсутствие финансирования вынудило нас приостановить процесс изъятия дополнительных предметов снабжения со складов, поскольку это отразится на нашей собственной боеготовности", — заявил во вторник репортерам пресс-секретарь министерства обороны генерал-майор Пэт Райдер (Pat Ryder).

Такие ограничения, добавил он, "лишат нас возможности удовлетворять самые неотложные боевые потребности Украины, скажем, в артиллерийских снарядах, в противотанковом оружии и в средствах ПВО".

Автор: Джейк Эпштейн (Jake Epstein)