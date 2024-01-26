Командующий ВС Эстонии: В НАТО недооценили военный потенциал России, рассчитывая на его истощение

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Командующий вооруженными силами Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что прогнозы руководства стран НАТО, рассчитывавших на истощение ресурсов российской армии, были ошибочными.

В комментарии американскому изданию Bloomberg Херем отметил, что Запад недооценил военный потенциал России и способность российского ОПК производить миллионы артиллерийских снарядов в год, что намного превосходит потенциал европейских стран. По мнению эстонского командующего, такое развитие событий вызвало на Западе понимание того, что следует готовиться к длительному вооруженному конфликту на Украине.

По данным эстонской разведки, объемы российского военного производства в течение следующих трех-пяти лет достигнут таких масштабов, что ВС РФ станут представлять собой непосредственную угрозу для всего блока НАТО.

Помимо этого, уже в настоящее время реальный расклад сил вызывает на Западе беспокойство относительно возможностей НАТО и военной готовности армий стран, которые входят в альянс.

Ранее полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер подчеркивал, что наращивание мощностей промышленных предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс, и наращивание в России масштабов производства боеприпасов позволяют российской армии успешно проводить наступление на многих участках линии боевого соприкосновения, тем самым истощая уже весьма скудные резервы ВСУ. Переход украинской армии в оборону, по его словам, создает благоприятные условия для масштабного прорыва армии России.