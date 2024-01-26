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Украина запросила у США "бронированных летающих свиней". Но вряд ли получит (The Telegraph UK, Великобритания)

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Штурмовик A-10 Thunderbolt II «Бородавочник»
Штурмовик A-10 Thunderbolt II «Бородавочник».
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force,Staff Sgt. Shane A. Cuomo

The Telegraph: США не готовы поставлять Украине штурмовики А-10

Украина заявила, что ей нужны американские штурмовики А-10 Thunderbolt II, пишет The Telegraph. Однако сегодня США не готовы поставлять Киеву ни снаряды, ни боевые машины, ни тем более тяжеловооруженные ударные самолеты.

А-10 Thunderbolt II, более известный как "Бородавочник", — горькое лекарство для Путина.

Командующий украинскими сухопутными войсками не удовлетворен тем, что его страна получит множество американских истребителей F-16. Генералу Александру Сырскому также нужны американские штурмовики А-10.

Двухмоторный дозвуковой А-10, производившийся в 1970-х и 1980-х годах и модернизированный в 2000-х, стал легендой в авиации. Бронированный самолет, прозванный пилотами "Бородавочником" или просто "Кабаном", вооружен поражающей танки 30-миллиметровой пушкой и несет на борту тонны ракет и бомб.

А-10 почти полвека был единственным специализированным самолетом непосредственной авиационной поддержки в составе ВВС США . То есть, единственным самолетом, задача которого заключалась исключительно в том, чтобы наносить удары по войскам противника в непосредственной близости от своих войск.

"Это не новая машина, но она надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий набор вооружения для поражения наземных целей и поддержки пехоты", — сказал Сырский об А-10.

Но маловероятно, что "Бородавочники" доберутся до Украины, хотя специальная военная операция России против этой страны длится уже два года. Сырский приводит весомые аргументы в пользу передачи А-10 Украине, однако неадекватная политика США наверняка перевесит любые доводы военных.

В этом году Украине несказанно повезет, если она вообще получит какую-то помощь от США, не говоря уже о целых эскадрильях специализированных ударных самолетов.

В начале этого вооруженного конфликта несколько бывших американских чиновников выступили за скорейшую передачу излишков А-10 Украине. Из более чем 700 самолетов А-10, построенных Fairchild Republic для ВВС США, 200 с лишним все еще находятся на вооружении. А сотни самолетов законсервированы и хранятся в Аризоне.

США отправили Украине сотни боевых машин, десятки вертолетов и критически важные запасы ракет и артиллерийских снарядов. Америка разрешила другим странам НАТО передать Украине десятки F-16 из излишков и обучает украинских летчиков управлять этими юркими сверхзвуковыми истребителями.

Но никаких А-10 Вашингтон не предлагал. В то время одним из доводов против передачи А-10 Украине стало утверждение о том, что они могут столкнуться с чрезвычайными опасностями в украинском небе. Кроме того, велика вероятность того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю, объятые пламенем, не принеся украинским военным никакой пользы.

У России плотная противовоздушная оборона по всей линии фронта протяженностью в тысячу километров. Средствами ПВО было сбито более 70 украинских военных самолетов и около 40 вертолетов, в результате чего погибли десятки пилотов и членов экипажей, а довоенная авиационная мощь Украины сократилась вдвое.

Среди потерь большая часть из 20 с лишним штурмовиков Су-25, которыми украинские ВВС располагали до начала конфликта. Су-25 был ответом Советского Союза на А-10; Украина унаследовала часть этих малоскоростных тяжеловооруженных штурмовиков после распада Советского Союза в 1991 году.

Но тяжелые потери не поставили Су-25 на прикол. Украинские ВВС восстановили свои истощенные подразделения Су-25, использовав старые самолеты, которые они расконсервировали, а также другие, полученные от стран НАТО, которые приобрели их в прошлом, будучи членами Варшавского договора. Летчики начали летать на малой высоте — прямо над верхушками деревьев, чтобы уходить от российского огня. И вместо того, чтобы лететь прямо над линией фронта, они обычно задирают нос вверх и запускают ракеты по российским позициям с расстояния в несколько километров.

Если бы Украина получила А-10, она, наверное, задействовала бы их таким же образом, но с более широким набором современных боеприпасов, которые может нести "Бородавочник". У 30-миллиметровой пушки этого штурмовика вряд ли будет шанс уничтожить большое количество российских машин, хотя стоит отметить, что А-10 имеет гораздо более мощную броню, чем большинство самолетов. Это более полутонны титановой защиты. Да, возможны потери людей и машин. Но это будут не напрасные потери.

Отправка "Бородавочников" определенно было бы хорошей и полезной идеей.

Но сейчас это спорный вопрос. На втором году военных действий Соединенные Штаты не могут предоставить Украине самолеты А-10, равно как и любое другое оружие, требующее дорогостоящего обучения и обслуживания. Американское финансирование для Украины иссякло в конце декабря. И хотя президент США Джо Байден предложил дополнительное финансирование в размере 61 миллиарда долларов, пророссийские республиканцы в палате представителей отказались голосовать по этому предложению.

Все это означает, что Украина сейчас ничего не может получить от Соединенных Штатов — если, конечно, Байден не примет некоторые поистине изобретательные юридические и бюрократические меры. Никаких боеприпасов. Никаких боевых машин. Разумеется, никаких тяжеловооруженных штурмовиков.

Если республиканские экстремисты уступят и запоздало утвердят дальнейшую помощь, появятся намного более неотложные приоритеты, чем поставка А-10. Украине срочно понадобятся артиллерийские снаряды и небольшие беспилотники. Их надо будет много, а поставить все это нужно будет быстро.

Украина может выжить без штурмовиков А-10. Без снарядов и дронов ей не выжить.

Автор: Дэвид Экс (David Axe)

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