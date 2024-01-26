Серийный выпуск БПЛА "Охотник" в Новосибирске начнется во второй половине 2024 года

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка отметил, что идет финальная стадия испытаний

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

"Финальная стадия испытаний. Я думаю, что вторая половина года - начало выпуска", - сказал он.

Весной прошлого года Семка рассказал, что серийное производство "Охотника" планируется начать в Новосибирске в течение двух лет. Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 "Охотник" состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова в декабре 2021 года. В августе 2023 года источник, близкий к Главкомату Воздушно-космических сил (ВКС) России сообщал ТАСС, что госиспытания "Охотника" планируется завершить до конца года.

Тяжелый ударный БПЛА "Охотник" разработан в ОКБ имени Сухого, производится на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова (входят в ОАК). Выкатка первого прототипа "Охотника" состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова в декабре 2021 года. 3 августа 2019 года "Охотник" совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора выполнил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку.

27 сентября 2019 года Минобороны РФ сообщило СМИ о первом совместном полете "Охотника" и Су-57, который продолжался более 30 минут. БПЛА совершил полет в автоматизированном режиме, отрабатывалось взаимодействие между "Охотником" и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказаниям для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

Предполагается, что "Охотник" будет нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески. 19 декабря 2021 года Минобороны РФ опубликовало кадры применения бомбового вооружения из внутреннего отсека БПЛА. На кадрах "Охотник" уничтожил наземную цель 500-килограммовой авиабомбой.