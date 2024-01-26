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ТАСС

Журналист Bild: ФРГ совершит ошибку, допустив отправку Storm Shadow Украине

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Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow/SCALP воздушного базирования
Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow/SCALP воздушного базирования.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Benoit Tessier

СМИ ранее сообщили, что Лондон хочет купить ракеты Taurus у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Германия допустит фатальную ошибку, если позволит отправить ракеты Storm Shadow Украине. Об этом написал журналист Bild Юлиан Рёпке в X (ранее Twitter).

"В 2022 году мы отдали наши [БМП] Marder Греции, чтобы неполноценные BMP-1 пришли на Украину. В 2023 году мы осознали эту фатальную ошибку и поставили оставшиеся Marder напрямую Украине. В 2024 году мы хотим передать Великобритании наши Taurus, чтобы (сравнительно!) худшие Storm Shadow были отправлены на Украину. Правительство, извините, но у нас нет времени до 2025 года, чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку", - написал Рёпке.

Ранее сообщалось, что Лондон хочет купить ракеты Taurus у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине.

На прошлой неделе Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. 

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Страны
Великобритания
Германия
Греция
Россия
Украина
Продукция
SCALP
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