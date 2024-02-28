"Катастрофические последствия": чем грозит отправка войск ЕС на Украину

Премьер Франции Атталь тоже допустил отправку западных военных на Украину

Глава Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что лидеры НАТО всерьез обсудили возможность появления на территории Украины своих войск. Президент Франции отметил, что к консенсусу западные державы пока не пришли. Насколько реален риск перехода конфликта в мировую войну и к каким последствиям может привести ввод натовских войск на украинскую территорию, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», - заявил Эммануэль Макрон по итогам конференции по поддержке Украины в Елисейском дворце.

Утром 27 февраля его слова подтвердил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. В эфире радиостанции RTL он сказал, что «в войне, которая идет у дверей Европейского союза, ничего исключать нельзя». Отвечая на вопрос о возможной отправке французского контингента на Украину, он заявил, что Париж не сможет «смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия может победить».

О перспективе отправки своих войск на фронты СВО высказался и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В мероприятии в Елисейском дворце приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. От Соединенных Штатов на конференции присутствовал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию представлял глава МИД Дэвид Кэмерон. По видеосвязи в мероприятии принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Париж уже готовится передать ВСУ очередную партию оружия: крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, авиабомбы AASM и зенитные ракетные системы Crotal. Франция также произведет для Украины 78 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR в дополнение к ранее поставленным 30 орудиям.

Окончательно не снят с повестки дня и вопрос о поставках ВСУ многофункциональных истребителей Mirage 2000, хотя сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей этого типа, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты, и занимается подготовкой пилотов.

Часть государств НАТО уже поспешила откреститься от заявлений разгоряченных политиков альянса, связанных с прямым участием в СВО.

В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что от намерений некоторых руководителей европейских стран в полном объеме включиться в вооруженный конфликт на Украине лично у него «пошел мороз по коже».

Отсидеться не удастся

По сути дела, прибытие французского воинского контингента в зону СВО переведет вооруженный конфликт между Киевом и Москвой в радикально иную форму. Решение главы Пятой республики (если оно будет принято) трансформирует специальную военную операцию в войну между Российской Федерацией и НАТО со всеми вытекающими последствиями. То есть локальный конфликт в этом случае по размаху становится, без особого преувеличения, мировым.

После решения Эммануэля Макрона об участии Франции в вооруженном конфликте Россия вправе перейти к неограниченному использованию всех средств массового поражения.

Первый же французский батальон, оказавшийся на территории Украины, подвергнется удару тактического ядерного оружия ВС РФ (возможно, для начала это будет нейтронный боеприпас и воздушный подрыв).

А затем не исключен переход к применению стратегического ядерного оружия. Иными словами, Макрон заявлениями на конференции по поддержке Украины решительно поднимает шлагбаум перед возможным применением ядерного оружия (на первом этапе тактического).

А что будет дальше, после первых ядерных взрывов? Применение оружия массового поражения повлечет за собой катастрофические последствия для всех воюющих и даже невоюющих государств континента (в стороне отсидеться никому не удастся, ни Швейцарии, ни Австрии, как бы на это ни надеялись в Берне и Вене). Затем будет прогрессирующее нарастание потерь в результате воздействия вторичных факторов.

И в Елисейском дворце должны отчетливо сознавать, что вступление в конфликт Вооруженных сил Франции непременно повлечет за собой катастрофические последствия для будущего самого Парижа.

Можно ни секунды не сомневаться, что в Москве решимости дать команду на разблокировку и последующее применение ядерных боеприпасов хватит. Если Макрон готов закрыть тысячелетнюю историю своей страны, то, как говорится, флаг ему в руки. Но остается надеяться, что политический класс Франции все-таки удержит своего президента от дальнейших непродуманных заявлений и тем более поступков.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок