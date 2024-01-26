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ТАСС

Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну всего в 55 м от цели

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Источник изображения: topwar.ru

Япония стала 5-й страной в мире, которая посадила свой модуль на естественный спутник Земли

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований подтвердили, что первый японский модуль SLIM совершил успешную посадку на Луну на прошлой неделе. Точка посадки находилась всего в 55 м от первоначально намеченной цели, сообщил на пресс-конференции представитель агентства Хитоси Кунинака.

"Мы подтвердили, что посадка была успешной. Точка посадки находится примерно в 55 м к востоку от первоначальной цели приземления", - сказал он. Таким образом, агентство выполнило поставленную задачу - совершить точную посадку модуля в пределах не более 100 м от заданной точки.

Япония стала 5-й страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии. Модуль совершил посадку 20 января примерно в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января).

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis. 

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