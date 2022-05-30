Как России отправить на орбиту тысячи спутников

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что сейчас на орбите находится более 160 российских спутников (с учетом военных). По его словам, «этого мало, должны быть тысячи». Но сможет ли российская экономика потянуть разработку, создание и запуск тысяч космических аппаратов? И помогут ли нам союзники в других странах для реализации этой идеи?

После событий весны 2022 года концепция развития космонавтики в России явно нуждается в пересмотре. Когда в одночасье разрушились наработанные годами связи, когда были разорваны практически все виды взаимодействия с Западом, а уцелели лишь те, где США и Европе просто нет возможности продолжить работу без российского участия – вряд ли нужны другие аргументы. Пытаться создавать сотрудничество на пороховой бочке тотальных санкций вряд ли уместно.

Однако и самостоятельные разработки в такой сложнейшей отрасли, как космонавтика, чрезвычайно сложны и дорогостоящи. Задача запуска тысяч спутников выглядит грандиозной. Может быть, стоит с кем-то все же объединить усилия? Но чтобы понимать, с кем именно можно и стоит кооперироваться и дружить, сначала стоит разобраться в себе. На правительственном уровне должна быть единая и четкая программа развития, а также понимание, откуда на ее реализацию будут браться деньги. После понимания своей собственной стратегии можно приступать к совместным проектам.

Тогда что остается? Если разобрать космонавтику на большие части, то получается четыре основных направления, по которым может развиваться национальная космонавтика.

Это наука (включая в себя пилотируемую космонавтику), военный космос, орбитальные космические аппараты (связь, ДЗЗ, геолокация и так далее) и коммерция. Понятно, что многие части серьезно переплетаются между собой, и та же самая пилотируемая космонавтика – это и наука, и коммерция (когда мы говорим о туристах на Международную космическую станцию). Но все равно стоит разобрать каждое направление отдельно и посмотреть, насколько оно конкурентоспособно и интересно в нынешней ситуации.

Что изменилось?

В первую очередь стоит разобраться с коммерческими заказами Роскосмоса. Вообще, коммерция не входит в число основных задач государственной корпорации. Она в принципе не может быть самоокупаемой или хотя бы приблизиться к этому. Государственная космонавтика во всех без исключения странах финансируется самим государством.

Увы, но еще в мае 2019 года все возможные коммерческие запуски Роскосмоса оказались под вопросом. Пентагон ввел против России отложенные санкции, согласно которым с января 2023 года наша страна попала в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Ранее такое сотрудничество было запрещено с Китаем, КНДР, Ираном, Суданом и Сирией.

Запрещение пользоваться услугами России для запуска космических аппаратов, при создании которых используются американские комплектующие, сокращает коммерческие возможности российской космонавтики до минимума. Изредка возможны пуски с космическими туристами, но не более того. Ставить на это нельзя и использовать как основу для космической стратегии тоже.

С военными заказами проще. Без этого просто никуда, и в принципе, успешная реализация военной космической программы всегда была приоритетом Роскосмоса. Эта часть не подвергнется изменениям. Ее практически нельзя делать с кем-то еще – только самостоятельно, другого варианта в вопросах безопасности просто не может быть.

С проектами по дистанционному зондированию Земли, связи, геолокации, широкополосному доступу в интернет всё и так понятно. Это должны быть исключительно свои, национальные проекты. Весна 2022 года показала, что в случае напряженных отношений между государствами от таких сервисов отключат в мгновение ока. Не помогут ни тщательно прописанные контракты, ни самые серьезные и крепкие договоренности. Если уж пошли даже разговоры о возможном отключении GPS, что повлекло бы за собой проблемы у большого количества пользователей по всему миру.

Поэтому такие проекты должны быть свои – национальные, без возможности влияния на них правительств других государств. Поэтому для их реализации международные проекты не нужны, тут главное четкий план и своевременное выделение средств.

Один из самых сложных вопросов – наука. Многие научные проекты Россия делала совместно с другими странами. Наши приборы стоят на американских и европейских станциях. Россия совместно с Европой работала над реализацией масштабного марсианского проекта "ЭкзоМарс-2022". Успех Международной космической станции – это тоже все международные проекты, реализовать которые удалось во многом из-за сложения сил и общего финансирования.

Финансирование российских научных космических проектов и так далеко от идеала. При сокращении Федеральной космической программы оба раза в первую очередь под нож пошли именно научные статьи. Скорее всего и дальше Роскосмосу придется финансировать науку по остаточному принципу. И вот тут уже единственная серьезная возможность – не сокращать исследования, а реализовать больше проектов.

С кем дружим?

Тогда вопрос: а с кем Россия может "дружить" в космосе с учетом вышеописанного? Да, долгое время основным космическим партнером России была ESA (Европейское космическое агентство), а также национальные агентства европейских стран. С США Россию связывало меньшее количество проектов, основным из которых является Международная космическая станция.

Россия и ESA работали над совместными марсианскими миссиями ("ЭкзоМарс-2016" и "ЭкзоМарс-2022"). С Гвианского космического центра запускались российские "Союзы". Даже проект лучшей российской рентгеновской обсерватории "Спектр-РГ" использовал два телескопа – российский "Спектр-РГ" и немецкий ERosita. После весны 2022 года восстановить эти отношения в полной мере вряд ли получится. Вкладываться в контракты, которые могут быть аннулированы одной из сторон по политическим мотивам, затея более чем сомнительная.

Из серьезных космических держав остаются Китай, Япония и Индия. С Японией по тем же политическим причинам тоже не стоит ждать какого-то потепления. Впрочем, и до 2022 года Роскосмос и JAXA не имели больших и серьезных совместных проектов.

Кажется, что одним из самых логичных космических союзников для России был бы Китай. Но и тут есть много сложностей. Поправка Вольфа, принятая в 2011 году Соединенными Штатами Америки, в определенной мере сделала из Китая парию. Невозможность участвовать в любых космических научных проектах, где присутствует США, заставила китайскую космонавтику полагаться только на себя. На этом пути Китай достиг значительных успехов и в настоящее время обладает практически всеми современными космическими технологиями. Поэтому рассчитывать на дружбу с Китаем по принципу "финансирование в обмен на доступ к технологиям", как это было в начале двухтысячных, не стоит.

С Китаем можно реализовывать только совместные проекты на равных условиях, как проект Лунной автоматической станции, дорожная карта которого была представлена в июне 2021 года. То есть России нужны свои разработки и достижения, а также серьезно прописанные договоренности. Других вариантов сотрудничества нет, в крайнем случае Китай знает, что справится самостоятельно.

Индия тоже далеко не самая простая в плане договоренностей страна. Отдельно стоит учесть, что Индии, скорее всего, в ближайшее время поступит множество очень интересных предложений от ESA. Для европейцев Индия интересный партнер с наличием удобного космодрома и возможностью доступа к нему за небольшие для европейской космонавтики деньги. У России же с Индией давняя, пусть и не всегда удачная история сотрудничества. Что будет дальше? Это во многом зависит от того, насколько обе стороны смогут внятно сформулировать свои предложения, ну и от желания российской стороны пройти через весь "сложный танец" переговоров с индийцами. В любом случае просто не будет.

Что остается? Как это ни банально, создавать новую космическую политику с максимальной опорой только на собственные силы и финансы, даже если это потребует многих месяцев и увеличения финансирования. Да, придется ужаться,

оптимизировать, возможно отказаться от части проектов, но по-другому не получится. Эту "тысячу космических аппаратов" сделать можем только мы сами. И уже потом "с высоты собственных достижений" предлагать участие в проектах зарубежным партнерам. Только так, мечту о возможности выехать с помощью "международного сотрудничества" стоит отставить сразу. Теперь, как и во времена Советского Союза, все придется делать самостоятельно. Может, оно и к лучшему.

Михаил Котов