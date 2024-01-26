Не спят по ночам. Эта фантазия о России не дает покоя западным экспертам (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: в Британии обвинили Россию в намерении применить ядерное оружие

В Британии уверяют, что распознали ряд сигналов о том, что Россия готовится применить нестратегические ядерные вооружения в потенциальном конфликте с НАТО, пишет GN. Вопрос, как ответить на это, "не дает западным стратегам уснуть". В Москве существование подобных планов опровергают.

Зоран Метер

Лондонский аналитический центр "Международный институт стратегических исследований" вчера в своем последнем докладе сообщил, что готовность России применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с НАТО растет. Москва убеждена: Соединенные Штаты Америки и их союзники не решатся ответить, говорится в докладе.

Российская ядерная доктрина, особенно из-за большого арсенала нестратегического (тактического — прим. авт.) ядерного оружия, стала одним из острых вопросов евроатлантической безопасности, как говорится в тексте доклада. Отмечу, что его цель — "сформировать понимание российской доктрины стратегического ядерного вооружения посредством эмпирического исследования, включающего экскурс в историю, начиная с холодной войны и вплоть до распада Советского Союза, присоединения Крыма и российской спецоперации на Украине".

Как во вторник сообщило британское издание "Дейли Мейл" со ссылкой на означенный материал, "понимая, что Запад не склонен к потерям и рискам, Россия может попытаться применить достаточное количество нестратегических ядерных вооружений, чтобы нанести ущерб и предотвратить собственное поражение".

Идея России о том, что за Западе нет воли к применению ядерного оружия

При этом говорится, что США не захотят переступить ядерную черту в ответ и быстро завершить конфликт.

"Россия убеждена, что на Западе нет воли к применению ядерного оружия и не готовы к жертвам в конфликте. Это дополнительно упрочивает Россию в агрессивных намерениях и подтверждает правильность ее доктрины нестратегического ядерного вооружения.

Ожидается, что "эти ядерные вооружения будут применены для эскалации конфликта и предотвращения вступления США и НАТО в прямой вооруженный конфликт или склонения их к тому, чтобы они завершили войну на российских условиях".

Нестратегические ядерные вооружения включают все типы ядерного оружия дальностью до 5500 километров, в том числе тактические вооружения, предназначенные для применения на поле боя. Им противопоставлены стратегические ядерные вооружения большой дальности, которыми Россия или США могут воспользоваться для нападения друг на друга.

Москва все отрицает

Далее британцы утверждают, что Москва отрицает подобные планы по применению ядерного оружия, однако "некоторые заявления президента Владимира Путина после начала вооруженного конфликта на Украине говорят об обратном". Один из признаков существования подобных планов, как считают на Западе, — это размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Уильям Альберк, автор доклада Международного института стратегических исследований, в беседе с журналистами подтвердил, что западные разведывательные службы могут распознать ряд сигналов о том, что Россия действительно готовиться применить нестратегические ядерные вооружения. По его словам, такими сигналами будут "перемещение оружия со складов на военные базы и учащение конвенциональных ударов близ запланированного целевого региона для вывода из строя (вражеских) радаров и противовоздушной обороны".

Как сказал Уильям Альберк, к тому моменту Владимир Путин, вероятно, уже переберется в ядерный бункер и переведет российские системы командования и контроля в состояние готовности на случай ядерного ответа США.

Главное — "выверенная доза"

Если Россия решится применить ядерное оружие, она должна "тщательно выверить" дозу, чтобы заставить своих противников отступить, но не раскрутить спираль эскалации.

Вопрос, как ответить на такие действия Москвы, "не дает американским стратегам уснуть", как сказал Уильям Альберк, который раньше работал в Пентагоне и НАТО.

Если противник преступает ядерную черту, то как пресечь логику эскалации, которая ведет к взаимному уничтожению? Как его предотвратить? Это одна из труднейших проблем, которая существует с самого начала ядерной эры.