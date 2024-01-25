Маршал ВВС Британии заявил, что операция в Красном море затрудняет оказание помощи Украине

По словам Эдварда Стрингера, наносимые по позициям хуситов Великобританией и США удары приведут к расходованию ресурсов, которые могли бы быть направлены Киеву

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Операция Prosperity Guardian, проводимая в Красном море коалицией, состоящей преимущественно из стран Запада, затрудняет оказание помощи Украине и Тайваню. Об этом в журнале The Spectator пишет британский маршал авиации Эдвард Стрингер.

По мнению второго по старшинству офицера британских ВВС, удары, наносимые по позициям хуситов Великобританией и США, приведут к расходованию ресурсов, которые могли бы быть направлены Киеву. Он указывает, что только в ходе первой серии ударов США потратили 80 крылатых ракет Tomahawk стоимостью $1,5 млн каждая, а в американских ВМС и Конгрессе уже требуют у правительства выделить средства на закупку новых ракет.

"Это деньги, которые не будут потрачены ни на нужды Украины, ни на подготовку обороны Тайваня в рамках общего повышения готовности на Индо-Тихоокеанском театре, ни на прямое противодействие Ирану. Все это реальные проблемы, имеющие стратегическое значение", - пишет Стрингер, добавляя, что расходование западных ресурсов на удары по "кажущемуся неуничтожимым" движению мятежников-хуситов порадует Москву, Пекин и Тегеран. "Все это может сильно отвлечь Великобританию и США от преследования их основных интересов, и наши конкуренты будут ликовать, имея при этом доступ к безопасным морским маршрутам", - добавил он.

Стрингер указывает, что меры по снижению расходов на осуществление операции будут не слишком эффективны в долгосрочной перспективе, и считает необходимым применение "более комплексной стратегии и мер принуждения в отношении Ирана", который западные страны обвиняют в активной поддержке хуситов. Среди прочего Стрингер считает необходимым максимально затруднить военное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

"Одновременно с этим следует явно продемонстрировать нашу способность поддерживать Украину, значительно нарастив усилия по обеспечению ее средствами, необходимыми ей для того, чтобы решить судьбу конфликта, в противовес предпочитаемой сейчас линии, предписывающей давать ей лишь столько, сколько необходимо, чтобы продолжать воевать. Нам необходимо контролировать ход этих войн и конфликтов вместо того, чтобы с переменным успехом бороться с их последствиями", - пишет маршал.

"Альтернативой будет все более быстрое истощение государственных ресурсов на череду полузамороженных конфликтов и отвлекающих тактических маневров на периферии, которые наши противники с готовностью спонсируют. Со временем, учитывая разницу в затратах, это может привести к медленной, но верной смерти от тысячи мелких порезов на фоне попыток найти утешение в отдельных блестящих тактических успехах", - заключил он.