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ТАСС

В Киеве утверждают, что Словакия обещала поддержать выделение Украине €50 млрд от ЕС

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: Henry Nicholls/ Pool via AP

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль отметил, что словацкое правительство не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у местного бизнеса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Ужгород пообещал поддержать поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающие выделение Киеву  €50 млрд. С таким утверждением выступил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине  €50 млрд со стороны Европейского союза", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Он также заявил, что они с Фицо "пришли к согласию по ряду вопросов", включая вопрос "поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей". По словам Шмыгаля, словацкое правительство не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у местного бизнеса. Украинский премьер также заявил, что Фицо заверил его в поддержке евроинтеграционных стремлений Киева.

Заявлений самого премьера Словакии на данный момент не последовало. Пресс-конференция по итогам переговоров не проводилась. Между тем информационное агентство TASR со ссылкой на Шмыгаля проинформировало, что "Словакия и Украина будут развивать прагматичные отношения". По данным агентства, несмотря на различия во взглядах по некоторым вопросам между правительствами обеих стран, Братислава и Киев будут реализовывать "политику нового прагматизма", состоявшаяся встреча премьеров откроет новую главу в двусторонних отношениях.

Как ожидается, 1 февраля состоится экстренный саммит ЕС для согласования корректировки многолетнего бюджета сообщества до 2027 года с целью выделения помощи Украине в 50 млрд евро на следующие четыре года. На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал эти поправки в бюджет сообщества. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Украине постепенно, на ежегодной основе и при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

Ранее Фицо высказывался в поддержку позиции Венгрии. Он выступал за помощь Украине "без вреда для бюджета Евросоюза", а также отмечал, что сообщество предоставляет Киеву значительно больше средств, чем некоторым государствам-членам.

Ранее Фицо заявлял, что на встрече со Шмыгалем планирует сообщить ему, что Словакия прекратит военную помощь Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО. По словам словацкого премьера, Братислава готова воспользоваться правом вето в Североатлантическом альянсе, так как возможное вступление Украины в блок рискует стать "фундаментом третьей мировой войны".

Фицо также подчеркивал, что если говорить о планах вступления Украины в ЕС, то Киев "должен выполнять условия", предъявляемые ко всем государствам-кандидатам. Также премьер Словакии сказал, что "Украина находится под полным контролем и влиянием США". 

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Страны
Венгрия
Словакия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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