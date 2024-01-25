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Военное обозрение

«Потери Израиля в танках гораздо меньше»: во французской прессе сравнили вторжение в Газу с СВО

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Источник изображения: topwar.ru

В то время как потери бронетехники в украинском конфликте существенны, как со стороны ВС РФ, так и ВСУ, израильское вторжение в Газу привело к незначительному урону в этой области.

Данное мнение высказывается во французском издании Meta-defense, в котором попытались сравнить два конфликта. Как указывается, Украина и Газа – это совершенно разные театры военных действий, хотя танки, БМП, БТР, бронеавтомобили и разведывательные машины играют центральную роль в операциях как ВС РФ и ВСУ, так и ЦАХАЛ.

Большая часть боевых действий израильской армии ведется в городской среде, которая считается наиболее опасной для тяжелой бронетехники. Тяжелые сражения в урбанизированной местности наблюдаются и на Украине, например, в Артемовске и Авдеевке. Однако при этом боестолкновения ведутся также часто на открытом пространстве.

Как отмечается в прессе, отличается и состав воюющих сторон:

В Палестине конфликт носит асимметричный характер: регулярная израильская армия противостоит противнику, состоящему в основном из мобильных легких сил.

ХАМАС лишен артиллерии и авиации. Основным тяжелым снаряжением сил этого движения являются противотанковые средства, реактивные гранатометы и легкие беспилотники.

Конфликт на Украине, с другой стороны, представляет собой противостояние двух противников, каждый из которых использует весь арсенал боевых средств

- говорится в издании.

Как поясняется, в зоне СВО масштабно применяется артиллерия, РСЗО, БПЛА, мины, что приводит к большим потерям ОБТ с обеих сторон.

На этом фоне потери Израиля в танках гораздо меньше

- отмечается во французской прессе.

Вообще говоря, сравнение более чем странное. Сравнивать то, как израильская авиация авиабомбами и ракетами превращает в пыль целые кварталы Газы, с тем, как ведёт операцию Россия, мягко говоря, некорректно. Да и интенсивность боевых действий, и численность противостоящих друх другу сил и средств в двух конфликтах разнится более чем значительно.

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Страны
Израиль
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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