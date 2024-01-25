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Военное обозрение

Координатор Белого дома США: Нас беспокоит укрепление отношений России и КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

Власти США официально выразили беспокойство по поводу активизации сотрудничества Российской Федерации и Северной Кореи. С соответствующим заявлением выступил координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Представитель американской администрации заявил, что Вашингтон «пристально наблюдает» за российско-северокорейскими связями. Власти США, отметил Кирби, видят, что и Москва, и Пхеньян выигрывают от данных отношений, и неизвестно, какими могут быть последствия наращивания связей РФ и КНДР для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Нас беспокоит укрепление отношений между Россией и КНДР. Путин выигрывает от этой «дружбы», ведь он получает не только баллистические ракеты и применяет их на Украине, но и артиллерийские снаряды

- заявил координатор Белого дома.

Примечательна наглость, с которой американские чиновники берутся комментировать совершенно не касающиеся США вопросы вроде сотрудничества двух суверенных государств. Видите ли, Россию не должно беспокоить «сотрудничество» США и Украины, или попытки Запада воздействовать на политическую жизнь внутри нашей страны, в других постсоветских государствах, а Белый дом «беспокоится» российско-северокорейскими связями, которые уходят своими корнями в советскую эпоху.

К сотрудничеству КНДР и Россию, как и другие государства, стремящиеся сохранять и обеспечивать свой суверенитет, подтолкнула в том числе и гегемонистская политика Запада, и США в первую очередь. Именно Запад, навязывая свою волю другим странам, формирует основу для создания глобального сопротивления подобной модели мирового порядка.

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Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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