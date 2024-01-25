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ТАСС

Пентагон не назвал срок доставки помощи Украине при выделении средств Конгрессом

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер подчеркнул, что Вашингтон "понимает неотложность" ситуации

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Пентагон не располагает данными о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине в случае одобрения Конгрессом запроса администрации президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования на эти цели. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер.

"Я не могу назвать конкретных сроков", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос, подчеркнув, что предоставление помощи Киеву является "приоритетом для Министерства" обороны США. По словам Райдера, Вашингтон "понимает неотложность" ситуации.

"На кону стоят жизни людей, поэтому мы будем работать как можно быстрее, чтобы предоставить им возможности", - отметил представитель Пентагона. По его словам, Вашингтон "располагает набором средств" для доставки вооружений на Украину, они могут быть переданы из собственных запасов США, произведены по контракту или направлены Киеву партнерами Соединенных Штатов.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей поддержки Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партией по этим вопросам продолжаются. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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