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ТАСС

В Пентагоне заявили, что Запад намерен предоставить Украине первые F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Omar Marques/ Getty Images

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что также планируется передача техники для обслуживания истребителей-бомбардировщиков

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы работаем как коалиция, чтобы... Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы - все составляющие, за которые ответственна [западная] коалиция", - заявила представитель Пентагона. Она выступила на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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