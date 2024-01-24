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ТАСС

Борисов сообщил, что в группировку ДЗЗ с белорусской оптикой войдет не менее 100 спутников

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Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

По словам гендиректора Роскосмоса, работа ведется при участии предприятия "Пеленг"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Многоспутниковая группировка "Сфера" может включить в себя не менее 100 аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), работа ведется при участии белорусского предприятия "Пеленг". Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"В 2023 году мы начали серьезные работы по экспериментальным спутникам, которые станут основой многоспутниковой группировки "Сфера". Это два экспериментальных спутника дистанционного зондирования Земли с оптикой наших партнеров из Белоруссии предприятия "Пеленг", - сказал Борисов.

По его словам, в состав группировки может войти не менее 100 спутников. "Если они подтвердят свои характеристики, мы с 2025 года будем формировать эту группировку. Как мы надеемся, в состав этой группировки войдет не менее 100 аппаратов. Это обеспечит съемку из любой точки Земли", - подчеркнул Борисов.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева проходят в МГТУ имени Н. Э. Баумана с 23 по 26 января. 

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Белоруссия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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